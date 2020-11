Moderna traži hitno odobrenje za svoju vakcinu, a evo šta se izdvaja kao njena velika prednost

Vakcina je neophodna da bi se zaustavila pandemija korona virusa. Moderna je vakcinu razvijala u saradnji s Američkim nacionalnim zdravstvenim institutom. S obzirom da postoje indikacije da će njihova vakcina biti funkcionalna, istraživanje sprovedeno prošlog vikenda ukazuje da će ona imati efikasnost veću od 94 posto.

“Ovo je zapanjujuće“, rekao je za “CNN” dr Pol Otif koji je član nadzornog odbora za vakcine Agencije za hranu i lijekove (FDA) pa dodao: “Ovo su čudesni podaci.”

Šef odjeljenja za medicinu u Moderni dr Tal Zaks izjavio je da u posljednjoj studiji efikasnosti vakcine sprovedenoj u SAD učestvovalo 196 oboljelih od kovida. Stotinu osamdeset i pet učesnika ispitivanja dobilo je placebo, a 11 ih je vakcinisano. Jedine osobe kojima se zdravstveno stanje pogoršalo – njih 30, a među kojima je jedna osoba preminula – bile su u grupi ispitanika koji su dobili placebo.

“Dopustio sam sebi da zaplačem kada smo dobili rezultate“, rekao je Zaks za “The Associated Press” pa dodao:. “Već smo u ovom ispitivanju efikasnosti vakcine spasili živote. Zamislite uticaj ovoga na veći broj ljudi.”

Iz Moderne su saopštili da efikasnost i bezbjednost vakcine znači da ispunjava uslove Agencije za hranu i lekove za korišćenje u hitnim slučajevima. Evropska agencija za lijekove nagovijestila je da je otvorena za brže odobravanje vakcine za upotrebu.

FDA se obvezala da će sprovesti javnu naučnu debatu o količini dokaza da neka vakcina funkcioniše. Kompanije Fajzer i Biontek predstavit će 10. decembra podatke o svojoj vakcini za koju tvrde da je efikasna 95 procenata.

Moderna je rekla da će oni na to “naučno ročište” doći 17. decembra.

Ako se Modernina vakcina odobri za hitnu upotrebu, iz kompanije kažu da bi do kraja godine mogli da proizvedu 20 miliona doza za američko tržište.

S obzirom da se vakcina daje u dvije doze, to znači da će moći da se vakciniše 10 miliona ljudi. Fajzer očekuje da će narednog mjeseca imati na raspolaganju 50 miliona doza, odnosno da će se njegovom vakcinom moći vakcinisati 25 miliona ljudi.

Zaks je izjavio da će Moderna neameričko tržište vakcinama snadbevati u prvom kvartalu 2021. godine. “Radimo sve što možemo da povećamo proizvodne kapacitete“, dodao je.

Ono što se navodi kao prednost Modernine vakcine je sljedeće: okazalo se da vakcina može da u običnim kućnim frižiderima stoji do 30 dana. Na sobnoj temperaturi može da “preživi” do 12 sati, a optimalno je čuvati je na -20 Celzijusovih stepeni, kada joj je rok trajanja do šest mjeseci.

Modernina vakcina je u odnosu na Fajzerovu mnogo lakša za distribuciju, budući da druga mora da se čuva na temperaturi od -70C kako bi sačuvala efikasnost.

Kada su u pitanju cijene, tu je situacija sljedeća: vakcina AstraZenece košta oko četiri dolara po dozi, Fajzerova 20 dolara, a Modernino 33 dolara, piše “Žena“.

Facebook komentari