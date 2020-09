Mostarski doktor tvrdi da je našao rješenje za koronu

“Ja nudim rješenje. Primjerice, u mom Širokom Brijegu za deset dana ću riješiti koronu i učiniti ga “free gradom”. A Federaciju BiH mogao bih riješiti do kraja ove godine. Naravno, građani bi morali poštivati moje prijedloge. Tamo gdje je virus otkriven, relativno lako bi se riješilo, a iznimno je bitno spriječiti eventualne kontakte te tako spriječiti širenje”, rekao je Miljenko Lugonja u intervjuu za “Večernji“.

Neke nove metode?

Ja ne nudim nikakva cjepiva, nikakva nadnaravna čuda, nudim eliminaciju virusa iz dišnih putova oboljelih od korone na jednostavan način. To mogu riješiti pomoću svojih proizvoda do kojih sam došao istražujući reakcije nekih otopina uz koje sam proveo polovinu svoga radnog vijeka. Za to imam i podlogu u svome doktorskom radu; doktor sam medicinskih i kemijskih znanosti.

O kakvim se to proizvodima radi?

To su proizvodi na bazi atomskog kisika. U medicinskoj znanosti poznato je kako ni bakterije ni gljivice, a ni virusi, još nisu stvorile otpornost na atomski kisik, što je i bila moja početna točka istraživanja.

Znači li to da se, ako se primjenjuju vaši preparati, ne trebamo pridržavati uputa stožera?

Naprotiv, sve odluke koje donose stožeri treba poštivati, držati distancu, nositi maske, rukavice, izbjegavati gužve jer virus se ne može širiti na otvorenom, a onom koji je dospio u organizam možemo stati ukraj. Još bolje, može služiti i kao preventiva da virus ne prodre u organizam, da ga eliminiramo u samom začetku.

Koji su to trenutačno preparati?

To su tri otopine: Dioral – antiseptik za usta i grlo, Otonazal kapi – antiseptik za nosnu šupljinu i Aerosin – antiseptik za inhalaciju. Svi ovi preparati su zaštićeni i isti se proizvode u poduzeću Lihnidos u Širokom Brijegu. Kapacitet ovoga pogona je oko 500 kompleta dnevno, što bi trebalo biti dovoljno, barem za početak. Primjena je iznimno jednostavna i nema štetnih posljedica.

U kojem je stadiju razvoja virusa to najbolje primjenjivati?

Najbolje je primjenjivati kod oboljelih kod kojih je testiranjem tek utvrđeno oboljenje, za njih obavezno, a preporučujem i primjenu kontaktima s kojima su oboljeli bili i za pučanstvo gdje oni žive. Za pet do sedam dana, primjenjujući ova sredstva, koja se jednostavno primjenjuju, jamčim sa sigurnošću da će virus biti odstranjen iz dišnih putova.

Što je s teže oboljelima?

Oni koji su već na respiratoru – nije ni za njih kasno, dezinfekcijom gornjih respiratornih putova, primjenjujući ove moje proizvode uz inhaliranje, hladnu inhalaciju aersina, virus se odstranjuje iz gornjih, ali i iz dišnih organa pluća. Naime, poznato je kako koronavirus ima višestruki učinak, ali glavno je da je ulazno mjesto dišnih putova zaštićeno. Ako se proširi na pluća, dođe do upale zahvaćene virusom i ona su izgubljena za svoju funkciju. Mi aersinom odstranjujemo virus iz pluća, tako da se oštećenja pluća svode na minimum, što je dokazano kod niza pacijenata koji su primjenjivali ovu terapiju.

Dakle, terapija je već u uporabi?

Samo u Mostaru i okolici do sada je više od 50 pacijenata koristilo ove proizvode i niko nakon uporabe nije imao COVID. Zanimanje postoji, svaki dan se ljudi javljaju, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Osim iznimne učinkovitosti, koja je potvrđena kod svih mojih pacijenata, ove tekućine nisu skupe. Za one siromašne spreman sam ih ponuditi besplatno, a zauzvrat tražim samo povratnu informaciju – da mi se nakon testiranja predoče rezultati.

Otkuda vam ideja za ovakav projekt?

Poznato je svima kako fizička oštećenja na tijelu puno prije zarastaju u morskoj vodi nego na zraku. To mi je bio polazni podatak. Druga stvar, znajući iz kemije, što su potvrdili i laboratorijski nalazi, na atomarni kisik još ništa nije stvorilo otpornost. Tražio sam način kako dobiti ovaj kisik te kako ga inkorporirati u molekulu koja ne šteti ljudskom organizmu, ali i održati ga stabilnim najmanje godinu dana. Raznim analizama i konstruiranjem došao sam na ideju da bi atomarni kisik trebalo ugraditi u molekulu natrijeva klorida, točnije u fiziološku otopinu 0,9 postotnog NaCl u destiliranoj vodi.

Ugradnjom atomarnog kisika u molekulu, nakon niza ispitivanja, vidjelo se da to mogu učiniti, ali sam tražio način kako ga stabilizirati da bi se mogao primjenjivati.

Ispoštovana su sva pravila struke?

Medicina ima svoje postulate kako bi se proizvodi mogli primjenjivati. Prvo i osnovno, oni moraju biti pH neutralni, moraju biti neškodljivi za organizam, za zdravo tijelo – i treće, prilikom njihova raspada ne smiju se stvarati toksične tvari koje bi oštetile organizam. Naravno, treba računati i na zaštitu prirode nakon izbacivanja istih iz organizma. Da zaključim: ovaj proizvod svojim raspadom oslobađa atomarni kisik koji uništava uzročnike bolesti i nekrotično tkivo, a nakon raspada ostaje samo 0,9-postotna fiziološka otopina NaCl.



Kako možete jamčiti da su otopine neškodljive, odnosno da su učinkovite?

Ko se boji ovo primijeniti, ja ću to pokazati na sebi, svojoj porodici. Ne samo da su neškodljivi, njih slobodno mogu upotrebljavati osobe koje imaju neke mane, alergije…

Imate li za ovaj projekt podršku od farmaceutske industrije?

Ovo istraživanje počeo sam 1992. godine. Teško je prodrijeti u farmaceutsku industriju. To je lobi koji traži puno novca, ali i veza. Ja niti imam mnogo novca niti želim u takvim vodama plivati. Pomažem svojima. Veliki su gubici, kako u zdravlju tako i gospodarstvu. Pa nudim rješenje. Nikada se velika otkrića nisu događala u velikim zemljama. Šta će mali doktor iz Mostara uraditi na svjetskoj pozornici? Takvi smo mi. Sjetite se kada je prije dvadesetak godina bilo MRSA-e u bolnici, ja sam to uspješno riješio, i kako je otopina Diaspet bila djelotvorna u borbi s bolničkom bakterijom.

Facebook komentari