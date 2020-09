Revolucionarne tvrdnje češkog infektologa: “Ako je neko zaražen koronavirusom ne znači da je bolestan”, kakve zaključke iznosi o povećanom broju pozitivnih

Jedan od onih koji zagovora drugu teoriju jeste i poznati češki infektolog Jiri Beneš koji je nedavno u velikom intervjuu za tamošnji magazin “Reflex” istakao da je uvjeren da će korona virus vremenom oslabiti.

Beneš je iznio i jednu revolucionarno tvrdnju – da prisutnost virusa u organizmu ne znači nužno da je neko i bolestan, i da ne znači da će svi zaraženi razviti različite simptome koji se s vremena na vrijeme pojavljuju.

“Ako mu ne damo prostora da ispuni svoj potencijal, neće nam stvarati više problema od ostalih respiratornih infekcija”, istakao je Beneš, inače načelnik infektologije praške bolnice “Na Bulovci”, a prenosi portal “Buka“.

On je dodao da se Kovid-19 do sada nije mnogo promijenio niti je oslabio, ali da svakako postoji šansa da se to desi u budućnosti.

“Postoje informacije da su u Singapuru pronašli drugu varijantu virusa, koja bi trebala biti manje agresivna i manje prenosiva. To je naravno moguće. To je RNA virus, pa se generalno može lakše mijenjati od DNA virusa”, rekao je.

Beneš se osvrnuo i na činjenicu da broj zaraženih kako u Češkoj, tako i u drugim dijelovima Evrope raste, a on je ponovio dobro poznatu tezu da više testiranja znači i više zaraženih. Ipak, akcentovao je da kada je nekome detektovano prisustvo virusa u organizmu, to ne znači automatski da se radi o bolesti.

“U vrijeme testiranja virus je možda neaktivan, bezopasan ili ste se možda tek susreli s njim i nije došlo do razvoja bolesti. Radi se dakle o infekciji bez simptoma. Zato tvrdim da broj pozitivnih testova u populaciji koja je normalno zdrava ne znači ništa loše. Kad bi se druge virusne infekcije, poput gripa, testirale na ovaj način, bilo bi ne stotinu pozitivnih, nego na hiljade ljudi dnevno”, smatra češki infektolog uz opasku da je to sasvim normalno stanje.

Čak i nakon što ga je novinar upozorio na njemačke studije koje pokazuju da je čak i u blažim slučajevima zaraze korona virusom zabilježeno oštećenje srca, Beneš je ostao nepokolebljiv i tvrdi da je oko takvih analiza skeptičan.

“Ako bi virus redovno uzrokovao komplikacije koje opisujete, to bi se moralo pokazati na početku epidemije. Velika većina infekcija korona virusom javlja se na nivou sluznice respiratornog trakta. Kao i mnogi drugi respiratorni virusi, oni imaju vrlo jednostavnu strategiju. Virus treba da zarazi neke osjetljive ćelije, razmnoži se u njima, a zatim ponovo napusti zaraženog domaćina i zarazi druge. Virusi koji se tako ponašaju nisu opremljeni za ulazak u krvotok. To za njih nije korisno, jer nakon prodiranja u krv ostaju zarobljeni u ljudskom tijelu i više ne mogu da se šire. Dakle, ne samo za ljude, već i za korona viruse, prodor u krv, duboka tkiva ili posteljicu nesretna je slučajnost, ali to im definitivno nije programski cilj”, zaključio je infektolog Beneš.

