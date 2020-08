REVOLUCIONARNO OTKIĆE NAUČNIKA: Evo šta je PRAG CIKLUSA i zašto se PCR TESTOVI POGREŠNO SPROVODE

Većina tih ljudi verovatno nije zarazna, a identifikovanje takvih osoba može da priguši čitav postupak i spriječi da se na ij pronađu oni koji bi zaista mogli da zarazu prenesu dalje. Ali, naučnici kažu da rešenje nije u tome testirati manje ili preskočiti testiranje onih koji nemaju simptome, kao što je nedavno predložio Centar za kontrolu i sprečavanje bolesti (CDC).

Umjesto toga, novi podaci pokazuju potrebu za širom upotrebom brzih testova, čak i ako su manje osijetljivi. A korak ka tome predstavlja i najava Trampovog tima o tome kako će uskoro kupiti 150 miliona brzih testoca.

“Odluka da se ne testiraju osobe bez simptoma je pogrešna. Trebalo bi zapravo da povećamo broj sprovedenih testova na različitim ljudima, a to bismo trebalo da radimo drugačijim mehanizmima”, istakao je doktor Majkl Mina, epidemiolog sa Harvarda komentarišući preporuku CDC-a.

Najrasprostranjeniji testovi na koronavirus, takozvani PCR testovi, omogućuju jednostavan “da” ili “ne” odgovor na pitanje da li je osoba zaražena. No, slični PCR testovi na druge viruse otkrivaju i koliko je osoba zarazna, odnosno, pružaju grubu procenu o tome koliko virusa ima u organizmu pacijenta.

“Za sve koristimo istu vrtu podataka, a to je samo plus ili minus. To koristimo za kliničku dijagnozu, za javno zdravstvo, za politiku odlučivanja…- i to je to”, kaže dr Mina.

Ipak, ispostavlja se da prosto “da ili ne” jednostavno nije dovoljno dobro. Količina virusa trebalo bi da odredi dalje korake pacijenta. “Zaista je neodgovorno odreći se činjenice da se radi i o količini virusa u organizmu”, poručuje dr Mina.

ŠTA JE PRAG CIKLUSA I ZAŠTO JE VAŽAN?

PCR testovi detektuju genetski materijal iz virusa u ciklusima; što je manje ciklusa potrebno za detekciju, veća je količina virusa u uzorku. Što je veća količina virusa, veće su šanse je da je pacijent zarazan. Podatak o broju ciklusa potrebnih da se virus pronađe, takozvani “prag ciklusa”, nikad nije uključen u rezultate koji se šalju lekaru pacijenta oboljelog od korona virusa, iako bi upravo taj podatak mogao da pokaže koliko je osoba zarazna.

U tri seta podataka o testiranjima koji uključuju i prag ciklusa, a koji su prikupljeni u Masačusetsu, Njujorku i Nevadi, gotovo 90 odsto osoba koje su na testu bile pozitivne, nose vrlo malu količinu virusa, otkrio je “The Times”. U prošli četvrtak su u Americi zabeležena 45.604 nova slučaja. Kada bi se stope zaraznosti iz pomenutih istraživanja primenile na čitavu zemlju, to bi značilo da samo 4.500 osoba treba da ide u samoizolaciju, te da je potrebno pronaći samo njihove kontakte.

Jedno od rešenja bi bilo da se prilagodui prag ciklusa koji se sad koristi kako bi se odlučilo da je pacijent zaražen. Neki testovi ograničeni su na 40, neki na 37. To znači da ste pozitivni na korona virus ako je proces detektovanja virusa zahtevao 40 ili 37 ciklusa. Tako visok prag testiranja ne detekTUJE samo žive viruse već i genetske fragmente virusa, ostatke od ranije infekcije koji ne predstavljaju nikakvu opasnost, što bi moglo da se uporedi sa pronalaženjem jedne dlake osobe koja je davno napustila prostoriju, kaže doktor Mina.

Svaki test s 35 i više ciklusa je preosijetljiv, slaže se i doktorka Džulijet Morison, virusolog sa Univerziteta Riversajd u Kaliforniji.

“Šokiralo me je da ljudi detekciju virusa nakon 40 ciklusa smatraju pozitivnim rezultatom”, kaže Morison i dodala da bi daleko razumnije bilo koristiti 30 ili 35 ciklusa.

Doktor Mina kaže kako bi prag trebalo postaviti na 30, a možda i manje. Te promene bi značile da bi količina genetskog materijala u uzorku pacijenta trebalo da bude stotinu ili hiljadu puta veća od trenutnog standarda da bi se rezultat testa uzeo kao pozitivan – odnosno, dovoljno pozitivan, i da bi zahtevao nekakvu reakciju.

“U Masačusetsu, od od 85 do 90 odsto ljudi koji su bili pozitivni uz prag od 40 ciklusa, to više ne bi bili da je prag bio 30”, slikovito objašnjava dr Mina.

On se osvrnuo i na primedbu FDA da neki ljudi možda nose manju količinu virusa ako su tek zaraženi, te da bi osetljiv test propustio te infekcije. Dr Mina kaže da je to lako reši problem.

“Testirajte ih ponovo, šest ili 15 sati kasnije”, zaključuje on. Naime, brzi testovi bi takve pacijente pronašli vrlo brzo, čak i ako su manje osetljivi, jer bi količina virusa brzo porasla.

