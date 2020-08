Upozorenje naučnika: Drugi talas korone mogao bi da bude dva puta veći od prvog udara, ovo su ključni razlozi

Trenutni sistem u Velikoj Britaniji dopire samo do 50 posto kontakata, a novi udar zaraze u decembru dočekaće se bez poboljašanja sistema, piše “Miror”.

Otvaranje škola u septembru može da podstakne krizu, a kako je rekao profesor Kris Bonel sa Londonske škole higijene i tropske medicine, testovi i praćenje kontakata “nisu u osnovi dovoljno dobri”.

“Predlažemo da se škole otvore u septembru, to je od krucijalnog značaja za ekonomiju i za dobrobit obrazovanja djece. Naša studija ne bi trebalo da se koristi kao poziv za zatvaranje škola zbog straha od drugog talasa već kao poziv za poboljšanje mjera za kontrolu infekcije, testiranje i praćenje“, rekao je profesor Bonel.

Studija je pokazala da bi sistem testiranja i praćenja Nacionalne službe Velike Britanije morao da dopre do 68 psoto kontakata kako bi se izbjegao drugi smrtonosni drugi talas koji bi, prema istraživanju, u najgorem scenariju mogao da bude 2, 3 puta veći od prvog talasa. Ukoliko se to dogodi, Britanija bi mogla da krene ka drugom zaključavanju.

Signal za upozorenje i hitnu promjenu je činjenica da samo jedan od sedmoro ljudi sa simptomima virusa odlazi da se testira i ulazi u sistem za praćenje kontakata.

Izolacija je neophodna

Član parlamenta i Laburističke partije i “ministar zdravlja u sjenci” Džon Ešvort rekao je da je premijer Velike Britanije Boris Džonson obećao najbolje svjetske testove i sisteme za praćenje kontakata, a da se ispostavilo da sistem ne pronalazi dovoljno ljudi.

Britanci ne vjeruju više u strategiju borbe, a profesor Bonel smatra da je povjerenje javnosti možda poljuljano nakon što je glavni savjetnik Borisa Džonsona Dominik Kamings koji ima simptome korona virusa, prekršio pravila o karantinu pa se vozio od Londona do Darama.

“Ljudi moraju da vjeruju sistemu što možda nije uvijek slučaj poslije onoga što je uradio Dominik Kamings”, istakao je Bonel.

A mjera izolacije je veoma bitan u borbi sa virusom, pa ljudi koji kažu da će se izolovati, zaista to treba i da urade. Problem je što Nacionalna služba za zaštitu zdravlja nema uvid u to da li oboljele osobe slijede mere jer kad ih jednom kontaktira, ne obavlja drugi poziv.

Kompromis kao rješenje

Sindikati su kao važan problem izdvojili i odluku vlade da se ljudi vrate u fabrike i kancelarije dok virus “još divlja”.

Pojedini stručnjaci su kao rješenje predložili kompromis odnosno da se škole otvore narednog mjeseca, ali da pabovi i restorani budu zatvoreni.

Međutim, profesor sa Londonskog univerzitetskog koledža Rasel Vajner je napomenuo: “Moramo da razmislimo o tome. Naši podaci kažu da ćemo, ako obavimo testiranje, indentifikujemo oboljele i ako se oni izoluju u skladu sa pravilima, moći da otvorimo šire društvo i da ga zadržimo tako otvoreno”.

Portaporol britanske vlade poručio je da je napravljena najveća dijagnostička industrija u istoriji ove zemlje, da je dosada obavljeno preko 16 miliona testova, da postoji mogućnost da se dnevno testira 330 hiljada ljudi, a da do kraja oktobra taj broj poraste do pola miliona. Istakao je da su napravljeni planovi za bezbjednost otvaranje škola i da lokalni zvaničnici znaju šta treba da rade ukoliko dođe do porasta slučajeva oboljeih.

U Velikoj Britaniji je trenutno regstovano 308,134 slučaja korona virusa, a preminulo je 46,413 ljudi, prenosi “Žena“.

