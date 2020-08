Dr Ana Gligić: “Nema patogena koji uđe u čovječje tijelo, a da ne ostavi ovo” – svi se pitaju da li stičemo imunitet na koronu, a evo šta ona kaže

Nakon što je svijet obišla vijest da se imunitet gubi nekoliko mjeseci nakon infekcije, mnogi su ostali obeshrabreni, međutim dr Ana Gligić, virusolog i nekadašnja šefica laboratorije u Institutu “Torlak”, smatra da je nemoguće da se ne stiče imunitet, i da to što broj antitijela opada poslije izvjesnog vremena ne mora da znači ništa.

– Nema stvari koja uđe u čovječje tijelo, a da ne aktivira imuni sistem. Ja sam radila sa najopasnijim virusima, ali za svaki virus, bakteriju i bilo koji patogen važi isto. Šta god da je ušlo u organizam izazvat će imunitet – kaže za Žena.rs dr Ana Gligić.

Ona kaže i da joj je nemoguća vijest koja se sve češće pojavljuje, a to je da se već inficirani ljudi u kratkom roku opet zaražavaju.

– Čula sam za te slučajeve i ja u to ne mogu da vjerujem. Na to mogu da kažem samo da to onda nije isti korona virus – tvrdi dr Ana Gligić.

Kako dalje objašnjava, već je poznato da postoji četiri vrste imuniteta. Naime, ljudsko tijelo je razvilo u toku evolucije dva sistema odbrane, nespecifični i specifični, koji se dalje granaju, a trenutno su u centru pažnje naučnika humoralni i celularni imunitet. Humoralni imunitet predstavljaju specifična antitijela koja se sintetišu u B limfocitima ili plazma ćelijama, koja se vezuju za antigene, inaktiviraju ih, i u saradnji sa sistemom komplementa razaraju. Antitijela hemijski pripadaju specifičnoj vrsti proteina označenih kao imunoglobulini.

Za celularni imunitet su odgovorni T limfociti koji imaju specifične receptore na svojoj površini, koji ima omogućuju prepoznavanje, vezivanje i razaranje antigena. Oni se razvijaju u timusu a imaju ključnu ulogu u imunitetu, jer pomažu i b limfocitima u produkciji antitijela.

Tako, kaže ona, čak i ukoliko testovi na IgM i IgG antitela ne pokažu zadovoljavajuć rezultat, to nikako ne mora da znači da imuniteta nema.

– U svakom slučaju je rano za bilo kakve prognoze u ovom trenutku, jer je jasno iz dana u dan da naučnici svakog dana saznaju nešto novo o virusu, zbog čega ne treba ni donositi ishitrene zaključke – zaključuje ona, piše “Žena“.

