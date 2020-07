Bill Gates iznenadio svijet: Ovoliko doza vakcina će nam trebati

On kaže da je nada da će jedna doza vakcine biti dovoljna, ali samo na početku pandemije, prenosi “Radio Sarajevo“.

On je u intervjuu za CBC News izjavio da će pronalazak vakcine protiv koronavirusa zahtjevati veliki napor, na globalnom nivou.

“U ovom trenutku ne čini se da će ijedna od vakcina koje se prave biti dovoljne za zaštitu u jednoj dozi, To je bila nada na samom početku. Možda će nas vakcine koje kasnije budu napravljene pozitivno iznenaditi. Ali za sada, kako stvari stoje, ne. Kada je riječ o starijim osobama, one će možda morati da prime i više od dvije doze“, rekao je Gejts.

.@NorahODonnell: “How many doses of the vaccine will we need?”

Bill Gates: “Well, none of the vaccines at this point appear like they’ll work with a single dose. That was the hope at the very beginning.” https://t.co/Layv872iZy pic.twitter.com/F47iInstYy

— CBS News (@CBSNews) July 22, 2020