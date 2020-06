Kina blokira razvoj vakcine protiv korone

“Moramo da završimo vakcinu. Na žalost imamo dokaze da komunistička Kina pokušava da nas sabotira ili uspori”, rekao je Scott u intervjuu za BBC.

On je naveo da je Kina odlučila da bude protivnik Americi i demokratiji širom svijeta. “Kina ne želi da mi prvi dođemo da vakcine”, dodao je Scott.

Na pitanje koje dokaze posjeduju SAD, Scott nije želio da otkrije detalje, ali je rekao da se radi o određenim obavještajnim podacima, prenosi “Srna”.

“Vakcina je važna svima nama da ponovo pokrenemo ekonomiju. Iskreno vjerujemo da, ako Engleska prva dođe do vakcine ili mi, onda ćemo mi to podijeliti. Komunistička Kina to neće učiniti”, rekao je Scott.

Kina je danas ranije saopštila da će pojačati međunarodnu saradnju ako uspije u razvoju vakcine.

Kineski ministar nauke i tehnologije Wang Jigang rekao je da će vakcina koju Kina napravi predstavljati “globalno javno dobro”.

