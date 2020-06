Epidemiolog Željko Ler o razlogu rasta broja oboljelih

Nakon ukidanja strogih mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa, koje su na snazi bile od polovine marta, bilježe se desetine novih novih slučajeva zaraze, ali, nažalost, i novi smrtni slučajevi.

Svjetski zdravstveni stručnjaci pozivaju na maksimalan oprez, pribojavajući se novog vala korona virusa.

Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu zatražio je od vlada da dobro razmisle prije olakšavanja mjera kojima se spriječava širenje virusa.

“Ja sam već davno prognozirao da će u prvoj dekadi maja biti dostignut otprilike vrh epidemije u epidemijskim žarištima u Federaciji BiH, pa i u RS-u, i da će do kraja maja doći praktički do potpunog jenjavanja epidemije. Međutim, upozorio sam i na tzv. epidemijski red koji će zaostati i rezultirati sporadičnim slučajevima ili manjim porodičnim epidemijama. Pogriješio sam utolio što sam zapravo previdio početak rada u proizvodnim pogodnima. Mislim da je to glavni izvor današnjih epidemijskih tokova i u Tešnju i u Modrči itd. Najvjerovanije da je u proizvodnim pogonima nije bilo osigurano dovoljno mogućnosti za održavanje fizičke distance ili se ljudi nisu pridržavali osnovnih uputa za samozaštite. Nošenje maski, prije svega, pranje ruku itd. Dakle, onog što se cijelo vrijeme koristi“, govori epidemiolog Željko Ler za “Radio Sarajevo“.

Šta se može dalje očekivati? Dr. Ler upozorava da je, nažalost, došlo do nediscipliniranosti naših građana….

“Jer je sa ukidanjem mjera i stanja prirodne nesreće došlo zaista do velikog opuštanja. Ne čuva se i ne pridržava fizička distanca. Rijetki nose maske. Ja to i na ulicama Sarajeva vidim, u kafićima sarajevskim. Apeliram ponovo! Osnovna mjera, fizička distanca, nošenje zaštitnih maski, i to da pokrivaju i usta i nos, bi bili dovoljna, uz pranje ruku i ličnu higijenu, da zaustavimo dalju progresiju ove epidemijske pojave“, poručuje Ler.

Na pitanje da li bi vlasti morale ponovo razmisliti o pooštravanju mjera, Ler kaže:

“Teško je reći u ovom trenutku. Više od dva mjeseca ljudi s bili zatvoreni. Jedva su dočekali da popuste ove mjere. Teško bi bili bilo sad preporučiti vraćanje policijskog sata i svih ostalih restriktivnih mjera. Ja opet ponavljam, osnovno i najvažnije je što možemo samo učinit jeste da odražavamo fizičku distancu, da nema okupljanja u zatvorenom prostoru u velikom broju osoba, bez mogućnosti provjetravanja. Isto vrijedi jeste javni promet, pozorišne i druge predstave. Najosnovije mjere, što svako sebi može priuštiti, jeste fizička distanca dva metra od sugovornika ili druge osobe, te i nošenje maski. One 75-80 posto štite od prodora virusa u gornji respiratorni trakt“, zaključio je Ler.

Facebook komentari