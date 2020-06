Bill Gates: “Teorije zavjere o cjepivu teško je demantovati jer su tako glupe”

Riječ je o teorijama prema kojima ovaj milijarder i filantrop stoji iza urote kojom se uz pomoć cjepiva pokušavaju ugraditi mikročipovi za praćenje ljudi, prenosi “Index“.

“Nikad se nisam bavio nikakvom vrstom mikročipiranja. Gotovo je nemoguće komentirati te stvari jer su tako glupe ili uvrnute”, rekao je.

Gates već godinama upozorava na mogućnost opasnih pandemija

Podsjetimo, Gates je godinama govorio o opasnostima pandemija te je upozoravao svjetske vođe, uključujući i Donalda Trumpa 2016. godine, kojem je savjetovao da poduzme snažnije pripreme za takav mogući scenarij. Godinu dana ranije održao je i poznati TED Talk u kojem je upozorio na potencijalno zapanjujući broj mrtvih do kojeg bi moglo doći uslijed neke pandemije.

Internetom se od januara šire teorije zavjere koje povezuju cjepivo i Gatesa

Pozivajući se na taj govor te činjenicu da je zaklada Bill & Melinda Foundation uložila 300 milijuna dolara u borbu protiv covida-19, neke desničarske grupacije počele na internetu u januaru širiti dezinformacije o tome kako Gates stoji iza nastanka virusa te od njega želi profitirati.

“Dobro je ako znamo koja su se djeca cijepila protiv ospica, a koja nisu”, rekao je Gates dodajući kako je potrebno ustanoviti sisteme o zdravstvenim podacima kako bi se pomoglo zdravstvenim radnicima da otkriju tko je imuniziran. No to nema veze ni s kakvim mikročipiranjem, rekao je.

“Naša zaklada daje novac za cjepiva. Upravo zato smo mogli vidjeti rizik od pandemije te govoriti o tome”, rekao je.

Istraživanja pokazuju da gotovo trećina ljudi vjeruje u teorije zavjere o cjepivu

Ipak, teorije zavjere o povezanosti koronavirusa i Gatesa rasplamsale su se na društvenim mrežama i televiziji. Spomenute su 1,2 miliona puta od februara do aprila, objavio je The New York Times. Osim toga, istraživanje koje su krajem maja proveli Yahoo News i YouGov, pokazalo je da 28 posto ispitanika misli da su te teorije zavjere tačne. 44 posto republikanaca i 50 posto ljudi koji gledaju Fox News smatra da su ove teorije istinite. S druge strane, 61 posto ljudi koji gledaju MSNBC smatra da su te teorije lažne.

Upitan da komentira ova istraživanja, Gates je rekao da je to “pomalo zabrinjavajuće”, no dodao je kako “to nije spriječilo vlade i druge grupe širom svijeta da financiraju istraživanja da se razvije cjepivo protiv covida-19”. No izrazio je zabrinutost da bi jednom kad se cjepivo otkrije antivakserski stavovi mogli otežati stvaranje imuniteta krda.

Gates: Kad cjepivo bude spremno, prvo bi ga trebalo dati zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemima

Gates je dodao i da bi cjepivo, kad bude spremno za proizvodnju, prvo trebalo podijeliti zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemima te tamo gdje je teže ostvariti potrebnu fizičku udaljenost.

Inače, Gatesova zaklada ovog četvrtka je objavila kako je donirala dodatnih 1,6 milijardi dolara u sljedećih pet godina Gaviju – savezu za cjepivo, i to kako bi se imunizirala djeca u siromašnim zemljama.

Gates: Svijet mora raditi zajedno kako bi razvio sigurno i učinkovito cjepivo

“Svijet mora raditi zajedno kako bi razvio sigurno i učinkovito cjepivo”, rekao je Gates dodajući da se mora osigurati da proizvodnja prvo dođe do onih kojima je najpotrebnija, a ne do onih koji mogu platiti više.

