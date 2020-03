Koronavirus može preživjeti u zraku tri sata, a na plastici danima

Naučnici su ustanovili da virus u zraku preživljava do tri sata, a na plastičnim i čeličnim površinama može živjeti i do tri dana, piše “Index“.

Istraživanje je utvrdilo da koronavirus može živjeti na bakrenim površinama četiri sata, a na kartonu se zadržava do 24 sata.

Rezultati istraživanja ukazuju na to da se virus prenosi zrakom i preko objekata koje koristimo i da može ostati živ u česticama zraka i do nekoliko sati, dok na površinama predmeta živi i do nekoliko dana.

Istraživanja koja su obavljana u februaru govore da je COVID-19 sličan drugim koronavirusima, kao što su SARS i MERS, i da može preživjeti na metalu, staklu i plastici do devet dana.

Poređenja radi, virus gripe može preživjeti na površinama koje nas okružuju u prosjeku 48 sati. To istraživanje u časopisu ‘Journal of Hospital Infection’ ukazuje na to da bi se koronavirusi mogli onesposobiti za jednu minutu upotrebom sredstava za dezinfekciju koja sadrže 62-71 posto etanola, 0,5 posto vodikovog peroksida ili 0,1 posto natrijevog hipoklorita, dok su druga sredstva koja sadrže 0,05-0,2 posto benzalkonij klorida ili 0,02 posto klorheksidina manje efikasna.

Trenutno ne postoji djelotvoran lijek za borbu protiv virusa COVID-19, a rad na pronalaženju vakcine je u toku.

U svijetu je do sada potvrđeno više od 127.000 slučajeva zaraženih, dok je od ove bolesti umrlo više od 5.000 ljudi.

