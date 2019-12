Lijek koji često uzimate smanjuje rizik od raka

Kada nas zaboli glava ili stomak, većina nas poseže za aspirinom. Takođe, nauka je dokazala da svakodnevna upotreba manje doze ovog lijeka čuva zdravlje srca.

Ali, čini se da nisu to jedina stanja kod kojih ove pilule pomažu.

Nova studija objavljena u “Journal of the American Medical Association” tvrdi da uzimanje aspirina u malim dozama, najmanje tri puta sedmično, može pomoći u smanjenju rizika od pojave raka. Prije nego što su došli do ovog zaključka, naučnici su više od decenije posmatrali 146.153 učesnika starih između 55 i 74 godine.

Kod onih koji su uzimali aspirin više puta sedmično ispostavilo se da postoji smanjen rizik od pojave svih vrsta raka i to za 15 posto. Plus, rizik od prerane smrtnosti smanjen je za 19 posto. Zanimljivo je da su te brojke bile još veće kod gojaznih osoba, a koje su tako smanjile rizik od pojave karcinoma gastrointestinalnog trakta za 28 posto i od raka debelog crijeva za 34 posto.

Naučnici još uvijek istražuju zbog čega tijelo reaguje na aspirin na ovaj način, a pretpostavljaju da je povezano s njegovim protivupalnim svojstvima – naročito kada je riječ o zdravlju crijeva.

“Gastrointestinalni karcinom je karcinom povezan sa jakom upalom, a najjači efekat aspirina (što je pokazala ova studija) bio je kod karcinoma gastrointestinalnog trakta”, rekla je glavna naučnica na ovom projektu Holi Lumans-Krup, piše “Mondo“.

