Zašto je nemoguće zaustaviti starenje

Najnovije istraživanje sa Univerziteta u Arizoni pokazuje da je matematički nemoguće zaustaviti starenje kod svih višećelijskih organizama, kako tvrdi Džoana Masel, profesorica ekologije i evolucione biologije sa Univerziteta u Arizoni i autorica istraživanja.

Istraživanje koje sa matematičke strane posmatra starenje, objavljeno je nedavno u prestižnom časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences”. U njemu profesorka Masel i njen asistent Pol Nelson pobijaju tvrdnje jednog djela stručne javnosti da je starenje moguće zaustaviti kada među organizmima postoji proces prirodne selekcije. Jedan način da se ovo desi je da se iskoristi konkurencija između ćelija kako bi se eliminisale one trome, lijene ćelije, koje loše funkcionišu i koje se povezuju sa starenjem, pri čemu bi ostale ćelije bile netaknute. Masel i Nelson smatraju da takvo rješenje, ipak, nije nimalo jednostavno.

Oni objašnjavaju da se dvije ključne stvari dešavaju na nivou ćelija svakog organizma kada on počne da stari. Prvo, ćelije se usporavaju i počinju da gube funkcije, pa tako na primjer sijedimo zato što ćelije kose prestaju da stvaraju pigment. Drugo, neke ćelije povećavaju stopu rasta, što može da dovede do stvaranja ćelija raka. Kako starimo, tako i naš organizam ima tendenciju da stvara ćelije raka u tijelu, čak i ako nemamo nikakve simptome bolesti.

Masel i Nelson objašnjavaju da čak i kada bi proces prirodne selekcije bio savršen i dalje bismo starili zato što ćelije raka prilikom tog takmičenja među ćelijama varaju. Iako većina ćelija tokom godina počne polako da gubi funkcije i prestane sa rastom, ima i onih ćelija koje rastu kao ‘lude’, kaže Nelson. Upravo zato nemoguće je usavršiti proces selekcije. Oslobađanje od tromih ćelija koje gube funkciju dovelo bi do razmnožavanja ćelija raka, a usporavanje ćelija raka omogućilo bi akumuliranje tromih ćelija.

Masel i Nelson su došli do matematičkog rešenja koje pokazuje da je nemoguće riješiti oba problema i u isto vrijeme se riješiti i tromih i ćelija raka i to je, prema Nelsonovim riječima, nešto što moramo da prihvatimo ako hoćemo da budemo višećelijski organizmi, piše “Elementarium.cpn.rs“.

