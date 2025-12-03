Evo zašto vam se mobitel brzo prazni kada je vani minus: Ovu grešku skoro svi radimo

Zašto se telefon brzo prazni na mrazu?

Litijum-jonske baterije koje se nalaze u današnjim pametnim telefonima ne vole niske temperature. Kada temperatura padne ispod nule, one brzo gube kapacitet, a uređaji se brže prazne. To može biti problem posebno za osobe koje aktivno provode vrijeme na otvorenom, kao i za one čiji posao zahtijeva stalno korištenje telefona. Kada izlazite na hladnoću, vrijedi pridržavati se nekoliko pravila koja će zaštititi uređaje od brzog pražnjenja. Zahvaljujući ovim trikovima, baterije će se trošiti znatno sporije.

Ako želite da vaši elektronski uređaji zimi duže traju, zapamtite ovih nekoliko pravila:

Ne koristite telefon tokom ekstremnih mrazeva

Kada temperature padnu ispod nule, izbjegavajte pregledavanje društvenih mreža, internet pretraživača, videa ili fotografija. Koristite telefon tek kada uđete u prostoriju. Dok ste napolju, držite ga u zatvorenoj džepu blizu tijela – najbolje unutar jakne ili kaputa.

Držite telefon u futroli

Zaštitna futrola za telefon je odličan dodatak koji ne samo da smanjuje rizik od oštećenja, već i štiti bateriju telefona od hladnoće. Najbolje je da futrola bude čvrsta i kvalitetna, jer će tada još bolje izolovati telefon od hladnog zraka.

Uključite funkciju štednje baterije

Moderni pametni telefoni imaju funkciju koja smanjuje potrošnju energije. Možete je aktivirati, na primjer, kada je baterija slaba ili tokom jakih mrazeva. Ako znate da ćete provesti puno vremena napolju, dodatno isključite Bluetooth, WiFi i smanjite svjetlinu ekrana. Na taj način možete biti sigurni da se baterija neće brzo isprazniti.

Uložite u powerbank

Powerbank je sjajan izum koji znatno olakšava život osobama koje intenzivno koriste pametne telefone. Uvijek ga imajte pri ruci, a u slučaju slabe baterije, brzo ćete napuniti uređaj.

Izbjegavajte punjenje hladnog telefona

Prije nego što počnete puniti telefon, sačekajte nekoliko trenutaka da se uređaj malo zagrije. Ako odmah nakon izlaska iz hladnoće uđete u toplu prostoriju i priključite telefon na punjač, u njegovom unutrašnjem dijelu može doći do kondenzacije, što može izazvati ozbiljna oštećenja elektronike, prenosi Novi.

Facebook komentari