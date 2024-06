Mogu li hakeri srušiti energetsku mrežu?

Uzrok tog ispada još nije poznat, a na internetu možemo naići na neke informacije kako bi to moglo biti zbog velikih vrućina. No to su zasad samo nagađanja.

Među brojnim komentarima na društvenim mrežama spominje se i mogućnost hakiranja, a dosad smo čitali brojna upozorenja različitih stručnjaka kako Rusi godinama skeniraju kritičnu infrastrukturu zapadnih zemalja te su spremni za napade.

Odmah treba naglasiti da nema nikakvih službenih ili neslužbenih informacija ili dokaza kako je današnji energetskih kolaps povezan s hakerima ili kibernetičkim napadima, piše Zimo.

No ono što treba spomenuti jest da su takvi napadi i scenariji – mogući.

O takvim se sukobima u virtualnom svijetu sa stvarnim posljedicama govori godinama, a nakon početka rusko-ukrajinskog sukoba stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozorili su na tri potencijalna scenarija ruskih kibernetičkih napada na zapadne zemlje. Kao jedna vrsta takvih napada spomenut je napad na kritičnu infrastrukturu, pri čemu je posebno spomenut – energetski sektor. Bryan Vorndran, jedan od pomoćnika direktora u FBI-u, tada je rekao kako je Rusija u fazi izviđanja tijekom koje pokušavaju saznati više detalja o načinu obrane kompanija i potencijalnim ranjivostima njihovih računalnih sustava, a kako bi sljedeća faza njihova djelovanja mogla biti iskorištavanje takvih sistema, odnosno kibernetički napadi.

Prvi veliki i najpoznatiji hakerski napad koji je doslovno ugasio svjetla zabilježen je krajem 2015. godine kada je oko 80 hiljada osoba u zapadnom dijelu Ukrajine ostalo bez struje, a godinu dana poslije nešto se slično dogodilo i u Kijevu. Za te je napade zapad optužio Rusiju. Ukrajinci su tada obavijestili o pronalasku štetnih programa na nekoliko područnih energetskih kompanija te su posebno naglasili da su pronašli virus s kojim se ranije nisu susreli, a koji je prekinuo automatski rad, ugasio računala itd. U analizi kibernetičkih stručnjaka od prije nekoliko godina naglašeno je kako su takvi napadi iznimno kompleksni i teški za izvođenje, no nije ih nemoguće izvesti.

Još jednom napominjemo kako se današnji problemi ni službeno ni neslužbeno ne dovode u vezu s hakerima i kibernetičkim napadima.

