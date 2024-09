ChatGPT dobija nove glasove

Novi izvještaj otkriva osam novih glasova koji bi mogli da budu dodati u ChatGPT. “TestingCatalog” je otkrio potencijalne nove glasove, a inženjer Tibor Blaho je na Twitteru objavio kako oni zvuče.

Nove glasovne opcije navodno su: Fathom, Glimmer, Harp, Maple, Orbit, Rainbow, Reef, Ridge i Vale. Ovi glasovi bi trebalo da budu dodati postojećim, a to su Ember, Juniper, Cove i Breeze.

Prema navodima, novi glasovi su raznoliki kada su u pitanju polovi i akcenti, pa tako Fathom zvuči kao poš britanski, dok Vale zvuči kao australijski jezik, prenosi B92.

Preview of the new ChatGPT voices (animal sounds)

h/t to @stevelizcano https://t.co/hkT7wMU4VF pic.twitter.com/5Tre8eeKqw

— Tibor Blaho (@btibor91) September 1, 2024