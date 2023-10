Svjetsko IT tržište nastavlja rast na 4,7 triliona dolara

IT tehnologije i usluge koje isporučuju partneri premašit će 3,4 trilijuna američkih dolara 2023. godine, što će činiti više od 70 posto ukupnog globalnog IT tržišta.

Potrošnja u Sjevernoj Americi ove će godine porasti za 2,8 posto, u odnosu na 8,5 posto u 2022., na 37,7 posto ukupnog adresnog tržišta. Usporavanje kapitalnih izdataka pružatelja usluga u oblaku u prvoj polovici godine i smanjenje potrošnje na telekomunikacijske usluge ključni su čimbenici. Predviđa se da će Azija i Pacifik rasti 4,5 posto, EMEA 3,4 posto i Latinska Amerika 3,0 posto u 2023.

“Dugoročni tehnološki mega-trendovi nastavit će poticati prilike za rast i za dobavljače i za partnere u kanalu u 2023.”, rekao je Matthew Ball, glavni analitičar u Canalysu. “Digitalna transformacija, kibernetička sigurnost, usklađenost, održivost i pojava generativne umjetne inteligencije poduprijet će angažman IT usluga, usvajanje novog softvera i osvježenje infrastrukture. Ali još uvijek postoje velike smetnje s kojima se industrija mora nositi. Prijetnja recesije, rastuće kamatne stope, visoka inflacija, trgovinski sporovi i ekstremne vremenske prilike i dalje će uzrokovati mnoge poremećaje i utjecati na povjerenje.”

Najnovije istraživanje pokazuje da će kibernetička sigurnost ostati ključna prilika za rast, porastom od 11,1 posto na 79 milijardi USD. To odražava povećanu potražnju za osiguravanjem podataka, sustava i ljudi od rastućih prijetnji. Mrežna infrastruktura dosegnut će rekordne vrijednosti, budući da će ispunjenje zaostalih narudžbi preklopnika za kampus i Wi-Fi 6/6e pristupne točke povećati potrošnju za 13,9 posto na 72 milijarde USD. Povećanje cijena, obnove i povećanje prodaje pretplata povećat će potrošnju softvera za aplikacije u oblaku za 19,3 posto na 215 milijardi USD. Optimizacija potrošnje u javnom oblaku, transformacija položaja kibernetičke sigurnosti i poslovno prihvaćanje generativne umjetne inteligencije stvorit će dodatne prilike za savjetovanje i pridonijeti povećanju potrošnje za IT usluge za 7,5 posto na 1,5 bilijuna američkih dolara. Samo upravljane IT usluge postat će posao vrijedan pola trilijuna dolara.

S druge strane, očekuje se da će prodaja poslužitelja, pohrane i klijentskih uređaja pretrpjeti negativan ili ravnomjeran rast nakon snažnog porasta potražnje potaknutog ubrzanom izgradnjom podatkovnog centra od strane pružatelja usluga u oblaku i omogućavanjem udaljenih radnika tijekom pandemije COVID-19. Ali AI poslužitelji bit će svjetla točka.

Canalys otkriva da će IT tehnologije i usluge koje isporučuju partneri dosegnuti 3,4 bilijuna američkih dolara u 2023., što će činiti više od 70 posto ukupnog iznosa. Sveukupno, IT potrošnja preko partnera porast će za 3,7 posto, nadmašujući izravnu potrošnju između kupaca i dobavljača. “Pred ovom industrijom je uzbudljiva budućnost”, dodao je Ball. “Promatramo sektor koji će se gotovo udvostručiti tijekom sljedećeg desetljeća i ekosustav od stotina tisuća dobavljača i milijuna partnera u kanalu. S obzirom na važnost kanala, uspjeh dobavljača sve će se više oslanjati na njihove strategije preprodaje, zajedničke prodaje, zajedničkog marketinga, zajedničkog zadržavanja, zajedničkog razvoja i zajedničkih inovacija.”

Unatoč gospodarskim zabrinutostima koje su dovele do većeg nadzora IT potrošnje u prvoj polovici 2023., postoje rani znakovi poboljšanja potražnje i postupnog ublažavanja proračunskih ograničenja za drugu polovicu. Očekuje se da će se rast industrije oporaviti sljedeće godine, potaknut tvrtkama i vladama diljem svijeta koji ubrzavaju svoja ulaganja u osvježavanje tehnologije, gurajući naprijed s odgođenim projektima i novim inicijativama. Početne prognoze za 2024. očekuju snažniji rast od ukupno 6,9 posto, pri čemu će IT potrošnja prvi put dosegnuti 5,0 trilijuna USD.

“Dublje proučavanje ovih brojeva ključno je za lidere u industriji i donositelje odluka kako bi razumjeli implikacije za svoje poslovanje i stekli bolje razumijevanje svojih ukupnih adresabilnih, servisno dostupnih i servisno dostupnih tržišta”, dodao je Ball, prenosi ictbusiness.info.

