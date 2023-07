Threads izgubio više od polovine korisnika

Rival platforme X (nekadašnjeg Twittera) prešao je granicu od 100 miliona korisnika za manje od pet dana otkako je lansiran ranije ovog mjeseca, međutim, Zuckerberg je priznao da je taj broj značajno opao.

“Ako imate više od 100 miliona ljudi koji su se registrovali, bilo bi idealno da svi ili bar polovina njih ostanu na platformi. Međutim, mi još uvijek nismo tu”, rekao je Zuckerberg tokom razgovora sa svojim uposlenicima, prenosi Reuters.

Ipak, situaciju je opisao “normalnom” te je rekao da očekuje poboljšanje situacije nakon uvođenja novih mogućnosti u aplikaciju.

Threads je kritikovan zbog ograničene funkcionalnosti nakon što je postao dostupan javnosti, Meta je od tada uvodila nove mogućnosti poput odvojenih Following i For You feedova, a također je proširena mogućnost prijevoda postova na različite jeike.

Direktor za proizvode u kompaniji, Chris Cox, rekao je osoblju da je fokus na “kukicama za zadržavanje korisnika na platformi”. Dodao je da je važno da ljudi na Instagramu mogu vidjeti važne threadove. Dvije platforme su usko povezane, a kako bi se korisnik registrovao na Threads, mora imati profil na Instagramu.

Zuckerberg je obavijestio uposlenike i o planovima kompanije koji se odnose na svijet virtuelne stvarnosti pod nazivom Metaverse. Kazao je da rad na AR i VR tehnologiji koja pokreće Metaverse ide svojim tokom, ali da ne očekuje da će postati mainstream do sljedećeg desetljeća. Ova predviđanja intenziviraju zabrinutost da je Meta uložila previše vremena i novca u Metaverse, a njen Reality Labs odjel koji proizvodi VR headsetove i druge proizvode zabilježio je milionske gubitke.

Ipak, kompanija u cjelini nastavlja s dobrim finansijskim rezultatima, u posljednjem kvartalu je ostvarila profit od 7,79 milijardi dolara. prenosi klix

Facebook komentari