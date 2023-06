WhatsApp uvodi opciju koju su korisnici dugo tražili

Korisnici koji često šalju fotografije znaju da WhatsApp smanjuje kvalitetu i veličinu tih fotografija, kako bi smanjio potrošnju podatkovnog prometa, ali i ubrzao slanje same fotografije. No, to nije uvijek baš najbolje rješenje, pogotovo kad nekome želite poslati fotografiju veće rezolucije.

Čini se kako su to shvatili i u WhatsAppu i odlučili korisnicima ponuditi mogućnost slanja fotografije u visokoj odnosno originalnoj rezoluciji.

Prema screenshotovima koje je objavio WABetaInfo, korisnici će moći odabrati žele li fotografiju poslati u standardnoj kvaliteti, što znači da zauzima manje prostora i brže se šalje ili u HD kvaliteti, što znači da je sama fotografija kvalitetnija, ali zauzima više prostora u uređaju i dulje se đalje.

Kako navode iz WABetaInfo, to ne znači da će korisnici moći slati ogromne fotografije, jer WhatsApp ipak zadržava pravo na ograničenje veličine fotografije na HD (4096×2692). Zanimljivo, ova će opcija biti moguća samo za fotografije, dok će videa visoke kvalitete i dalje biti moguće slati samo kao dokumente.

Još jedna opcija na kojoj rade u WhatsAppu, a koja bi mogla biti dostupna u budućnosti su privatni kanali za obavijesti.

Kako su objavili na službenom blogu, Channels, odnosno Kanali su “jednostavan, pouzdan i privatan način za primanje važnih informacija od ljudi i organizacija”. Kanali bi trebali služiti kao jednosmjerni kanali komunikacije, u kojima bi administratori slali tekstove, fotografije, videa, naljepnice i ankete, a korisnici bi mogli sami birati koje će kanale pratiti, a koje ignorirati.

U WhatsAppu ističu kako će napraviti popis kanala koji će korisnici moći pretraživati ovisno o svojim interesima, ali i biti pozvani u njih putem linkova koji će se moći slati direktno u razgovoru, e-mailu ili jednostavno objaviti online.

Za razliku od grupa, gdje je svim članovima grupe vidljivo ime i broj telefona svakog člana, u Kanalima, će biti vidljivo samo ime. Broj telefona ostaje privatan.

Također, informacije objavljene na Kanalu, bit će dostupne maksimalno 30 dana (a vjerojatno i manje), a administratori će moći zabraniti stvaranje screenshotova Kanala ili proslijeđivanje informacija.

Za sad će Kanali biti dostupni samo u Singapuru i Kolumbiji, nakon čega bi, kažu u WhatsAppu trebali biti dostupni i u ostalim zemljama diljem svijeta.

Izgradnja Kanala je velik korak koji su naši korisnici tražili već godinama. Mislimo da je napokon došlo pravo vrijeme da predstavimo jednostavan, pouzdan i privatan alat za slanje informacija većem broju ljudi i nadamo se da ćete uživati u njegovom korištenju u nadolazećim mjesecima i godinama, poručili su iz WhatsAppa, piše BHRT.

