TikTok uveo novu opciju za korisnike

Novo dugme Repost nalazi se u meniju „Podijeli“ gde biste inače mogli da pošaljete video prijateljima putem poruka, tekstova ili objava na društvenim mrežama na drugim mjestima. Osim što umjesto direktnog dijeljenja videa sa prijateljima, dugme Repost promovira video vašim prijateljima na TikTok-u.

Ali za razliku od retweeta na Twitteru, ponovo objavljen video neće biti prikazan na vašem TikTok profilu – on samo šalje video na feedove vaših prijatelja For You.

Dugme također nije dostupno na cijelom TikToku.

Na primjer, ako nađete video na stranici Discover ili u svom TikTok sandučetu iz dijeljenja prijatelja, tamo nećete vidjeti dugme Repost.

Pojavljuje se samo na videozapisima na koje naiđete kada pregledavate vlastiti feed za vas u aplikaciji.

Drugim riječima, to je način da povećate vidljivost videa koji ste već algoritamski preporučili i koji sada želite da ga vidi više ljudi. Međutim, ne zahtijeva od korisnika da kreiraju vlastiti video kako bi se to dogodilo – spajanjem ili spajanjem originalnog sadržaja, što je način na koji korisnici danas ponovo dijele tuđe videozapise.

Ovo korisnicima pruža način sa malim trenjem da se uključe u TikTok video zapise i ponovo ih dijele i može podstaći pasivnije korisnike da učestvuju na platformi. prenosi “Radiosarajevo“.

