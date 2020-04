Na Facebook stiže promjena zbog pandemije

Uz lajk, srce i ostale emotikone Facebook sada na tu platformu dodaje i reakcije koje označavaju da je osobi stalo, odnosno reakcije brige. Reakcija će uključivati emotikon koji grli srce, a iz te kompanije kažu da se nadaju da će ta reakcija ljudima omogućiti da se osjećaju povezanije sa svojom porodicom i prijateljima od kojih su trenutno možda razdvojeni. Nova reakcija dolazi i na Messenger, ali izgledat će malo drugačije, bit će u obliku pulsirajućeg ljubičastog srca, prenosi “Avaz“.

A iako pažljiva, ova promjena na Facebooku veoma je malena naspram problema koje je pandemija zapravo donijela toj kompaniji. Riječ je o brojnim dezinformacijama koje se brzo šire tom platformom.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020