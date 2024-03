Uspješno zatvaranje četvrtog zaredom Hackathona 2024 u organizaciji BEST Mostar

Održan u periodu od 8. do 10. marta 2024. godine u prostorijama INTERA Tehnološkog parka, Hackathon je privukao srednjoškolce završnih razreda i studente iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj ovog događaja bio je podsticanje kreativnog razmišljanja i pružanje prilike za razvoj i unaprjeđenje vještina u rješavanju složenih problema.

Tokom 35 sati takmičenja, timovi od tri do pet članova imali su priliku da osmisle inovativna rješenja za zadatu temu. Svi takmičari su imali podršku iskusnih mentora iz vodećih IT firmi iz BiH, koji su im pružili savjete i smjernice tokom razvoja njihovih projekata.Hackathon je prvenstveno prijateljskog karaktera, osmišljen s ciljem promovisanja saradnje, inovacija i zajedničkog rasta. Svi učesnici su imali priliku da nauče, rastu i izgrade mostove prema uspješnoj karijeri u IT sektoru, istakao je Enis Džemidžić, Koordinator za odnose s javnošću Hackathona.

Najbolji timovi su nagrađeni vrijednim novčanim nagradama: 1. mjesto – 2000 KM 2. mjesto – 1000 KM 3. mjesto – 500 KM Prijave za učešće na takmičenju su bile otvorene do 20. februara, a organizatori su već najavili planove za slijedeću godinu. Za više informacija o budućim događajima, posjetite zvaničnu Instagram stranicu BEST Mostar: @best.mostar ili kontaktirajte putem emaila: mostar@best-eu.org

