Džef Bezos planira novi pothvat u svemiru

Džef Bezos, osnivač Amazona i Blue Origina, predstavio je svoj plan gradnje podatkovnih centara u svemiru, ističući da prelazak na “orbitalnu infrastrukturu” predstavlja dio šireg trenda korištenja svemira za poboljšanje života na Zemlji.

Sve veći broj podataka koje proizvodi umjetna inteligencija, ali i milioni korisnika digitalnih proizvoda, zahtijeva više prostora za pohranu u podatkovnim centrima. Tradicionalno rješenje, izgradnja novih centara na Zemlji, podrazumijeva veliku potrošnju električne energije i vode za hlađenje.

Ideja o gradnji podatkovnih centara u svemiru već se duže razmatra, jer bi njihovo hlađenje bilo jednostavnije, mogli bi koristiti solarnu energiju, a ne bi ometali nikoga na Zemlji.

Bezos je gostujući na Italijanskom tehnološkom tjednu u Torinu otkrio da vjeruje kako će se u narednih 10 do 20 godina u svemiru graditi gigavatski podatkovni centri.

– Jedna od stvari koje će se dogoditi u sljedećem periodu, teško je precizno reći kada, ali radi se o više od 10 godina, a manje od 20. je da ćemo početi graditi divovske gigavatne podatkovne centre u svemiru – rekao je Bezos.

On dodaje: “Bolje je graditi u svemiru jer tamo imamo solarnu energiju 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici. Nema oblaka ni kiše. Moći ćemo nadmašiti cijenu zemaljskih podatkovnih centara u sljedećih nekoliko decenija.”

Bezos je pojasnio da je prelazak na orbitalnu infrastrukturu nastavak trenda korištenja svemira za poboljšanje života na Zemlji: “To se već dogodilo s meteorološkim satelitima i komunikacijskim satelitima. Sljedeći korak bit će podatkovni centri, a potom i druge vrste proizvodnje.”

Iako zvuči fascinantno, prebacivanje svih podatkovnih centara u orbitu nosi velike izazove. Kao i kod satelita, takav položaj podrazumijeva komplikovano održavanje, ograničene mogućnosti nadogradnje, visoke troškove te rizik od neuspjelih lansiranja ili sudara s asteroidima i meteoritima.

Facebook komentari