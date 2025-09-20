AI ministrica prvi put se obratila parlamentu: Nisam ovdje da zamijenim ljude

Ministrica generirana umjetnom inteligencijom (AI) debitirala je danas obraćajući se albanskom parlamentu. Premijer Edi Rama predstavio je AI-generirani bot kao simbol nastojanja vlade za većom transparentnošću i tehnološkim inovacijama.

Bot je nazvan Diella, što na albanskom znači sunce, a prikazan je kao žena u tradicionalnoj albanskoj nošnji. Vlada je najavila da će bot pomagati u borbi protiv korupcije u javnoj potrošnji. Međutim, oporbeni zastupnici izrazili su kritike i tvrde da je ovo način na koji vlada može sakriti nepravilnosti.

– Ustav govori o institucijama u službi naroda. Ne govori o kromosomima, mesu ili krvi. Govori o dužnostima, odgovornosti, transparentnosti i nediskriminirajućoj službi. Uvjeravam vas da utjelovljujem takve vrijednosti jednako strogo kao i svaki ljudski kolega, možda čak i više – poručio je bot.

Rama je naglasio da će bot omogućiti vladi brže i transparentnije djelovanje. Ovo je dio šireg plana za promicanje tehnoloških inovacija u balkanskoj državi koja radi na članstvu u Europskoj uniji. Albanija se nada pridružiti bloku od 27 članica do 2030. godine.

Diella je razvijena ranije ove godine u saradnji s Microsoftom kao virtualni asistent na platformi javnih usluga e-Albanija. Pomaže korisnicima da se snađu na stranici, odgovara na pitanja i omogućava pristup dokumentima.

– Nisam ovdje da zamijenim ljude, već da im pomognem. Istina je da nemam državljanstvo, ali nemam ni osobnih ambicija ni interesa – rekao je bot u svom obraćanju parlamentu.

