Predavanje stručnjaka Sureša Mukherjia: Vještačka inteligencija neće zamijeniti radiologe

Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH) danas je održano javno predavanje na temu “Vještačka inteligencija u radiologiji: istine i mitovi”.

– Zbog rastućeg obima posla, produženja životnog vijeka i sve većeg oslanjanja na radiologiju u obrazovanju i praksi – budućnost radiologije je osigurana. Umjetna inteligencija neće zamijeniti radiologe, ali će redefinisati njihovu ulogu i učiniti ih još važnijim dijelom medicinskog sistema – istakao je na današnjem javnom predavanju „Umjetna inteligencija u radiologiji: istine i mitovi”, istaknuti stručnjak prof. dr. Sureš K. Mukherji (Suresh K. Mukherji), MD MBA FACR.

Na predavanju posvećenom ulozi umjetne inteligencije (AI) u medicini, posebna pažnja bila je posvećena radiologiji – oblasti koja se nalazi u samom centru digitalne transformacije zdravstva. Predavač na šest kontinenata i autor više od 500 naučnih radova i 15 knjiga, prof. dr. Sureš K. Mukherji, MD MBA FACR pojasnio je kako umjetna inteligencija nije novi koncept, već grana računarstva koja se razvija već decenijama i ima za cilj da stvori sisteme sposobne za obavljanje zadataka koji podsjećaju na ljudsko razmišljanje i donošenje odluka. Iako je danas najčešće povezujemo s robotima i autonomnim automobilima, AI je mnogo prisutnija u svakodnevnom životu nego što mislimo – od Google pretraga, preporuka na Amazonu i Pinterestu, pa sve do medicinskih algoritama koji pomažu ljekarima.

Ovom prilikom prof. dr. Mukherji pojasnio je i zašto je radiologija u centru AI inovacija.

– Radiologija se oslanja na ogromne količine digitalnih podataka – CT, MRI i druge snimke koji se lako mogu analizirati. Upravo zato više od 75 posto svih medicinskih AI proizvoda u svijetu nastaje upravo u ovoj oblasti. Danas postoji više od 400 softverskih rješenja odobrenih samo u Sjedinjenim američkim državama.“

