9 simptoma bolesti jetre koje vidimo na koži

Manifestacije jetrenih i kožnih poremećaja međusobno su povezane na različite načine. Promjene na koži mogu biti prvi znak da pacijent ima bolest jetre, navodi Nacionalni centar za biotehnološke informacije.

Naime, širok raspon kožnih promjena može se primijetiti kod pacijenata s cirozom, kao što su vaskularne promjene, promjene na noktima, kosi, hormonalne promjene itd.

Prepoznavanje ovih znakova ključno je kako bi se potencijalne temeljne bolesti, uključujući bolest jetre, mogle odmah dijagnosticirati i na vrijeme započeti odgovarajuće liječenje.

Kako navode iz Mayo klinike, bolesti jetre ne uzrokuju uvijek simptome koji se mogu vidjeti ili osjetiti, ali mogu uključivati slijedeće: žutilo kože i bjeloočnica, u narodu popularno kao žutica, bol u trbuhu i oticanje, oticanje nogu i članaka, svrbež kože, tamni urin, blijeda stolica, konstantan umor, mučnina ili povraćanje, gubitak apetita, lako stvaranje modrica.

Kako piše magazin Heatlhline, masna jetra često može rezultirati kožnim simptomima kao što su žutica, modrice i otekline. Tretiranje simptoma uključuje usvajanje zdravog načina života kako bi se poboljšalo zdravlje jetre i opća dobrobit.

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) je kronično stanje koje se javlja kada jetra nakuplja previše masnoće, često zbog pretilosti, visokog holesterola ili prekomjernog unosa alkohola.

Taj višak masnoće može uzrokovati upalu u jetri kao i fibrozu. Nakon određene tačke, fibroza može postati nepovratna i pretvoriti se u cirozu, što je ožiljak na tkivu jetre.

Osim ovih unutarnjih učinaka, ciroza se može manifestirati vanjskim kožnim simptomima poput žutice, svrbeža i crvenila dlanova. Ovi simptomi su odgovor tijela na metaboličke, hormonalne i upalne promjene povezane s bolešću.

Ovo su različita stanja kože povezana s ovom bolešću i kako ih liječiti.

Žutica

Žutica je stanje obilježeno žutilom kože, očiju i sluznica. Javlja se kada postoji nakupljanje bilirubina u krvotoku. Bilirubin je žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih stanica.

U slučajevima ciroze, ozbiljno oštećenje jetre može oslabiti sposobnost jetre da učinkovito obradi bilirubin, što dovodi do njegovog nakupljanja u krvi i karakterističnog žutila koje se vidi kod žutice.

Pigmentacija

Ciroza može uzrokovati hormonsku neravnotežu i disfunkciju jetre. To može utjecati na ulogu jetre u metaboliziranju hormona, što rezultira promjenama pigmentacije kože, poput sivkastog tena na licu i crne pigmentacije na ekstremitetima.

Osim toga, oštećenje jetre može dovesti do curenja krvnih stanica i taloženja željeza u koži, uzrokujući daljnje promjene pigmentacije.

Modrice

Stanje također može uzrokovati lako stvaranje modrica i produljeno krvarenje nakon povrede. Jetra normalno proizvodi faktore zgrušavanja koji pomažu u zaustavljanju krvarenja. Međutim, kada je jetra oštećena, to može dovesti do smanjene sposobnosti stvaranja ugrušaka. To može rezultirati povećanim modricama i krvarenjem, čak i od manjih povreda.

Pročitajte još: Pojavu neobjašnjivih modrica po tijelu ne bi trebalo zanemariti

Otekline

Osobe s cirozom često osjećaju oticanje, osobito u abdomenu (ascites) ili donjem dijelu tijela (edem). Ascites je kada se tekućina nakuplja u abdomenu, dok je edem zadržavanje tekućine u tkivima.

Ovo oticanje nastaje jer jetra možda ne proizvodi dovoljno proteina, poput albumina, koji pomažu u održavanju ravnoteže tekućine u tijelu. Kada su razine albumina niske, tekućina može curiti iz krvnih žila u tkiva, uzrokujući oticanje.

Izbočine na koži (eruptivni ksantomi)

Eruptivni ksantomi su male, žućkaste izbočine na koži uzrokovane visokim razinama lipida u krvi. Često se vide u stanjima poput ciroze, u kojima jetra ima poteškoća s preradom masti, što dovodi do povišene razine lipida u krvi i stvaranja ovih izbočina.

Svrbež

Pruritus ili svrbež čest je simptom bolesti jetre koji pogađa otprilike 1 od 5 osoba s nealkoholnom masnom bolešću jetre (NAFLD). Mogu ga uzrokovati faktori povezani s bolešću masne jetre i cirozom, kao što je nakupljanje žučnih kiselina u krvi zbog disfunkcije jetre.

Ovaj višak žučnih kiselina može se akumulirati u koži, što dovodi do svrbeža. Osim toga, oštećenje jetre kod NAFLD-a može osloboditi upalne tvari, što također može pridonijeti svrbežu.

Paučaste vene (telangiektazije)

Paučaste vene ili teleangiektazije su male, proširene krvne žile blizu površine kože. Mogu biti uzrokovane bolešću jetre i cirozom zbog hormonalnih promjena, posebno povišene razine estrogena.

Ove se lezije obično nalaze na gornjem dijelu tijela i mogu se razlikovati od drugih stanja kože poput rosacee, prenosi Avaz

Žute mrlje oko kapaka (ksantelazma)

Ksantelazme su žućkaste mrlje oko kapaka uzrokovane nakupljanjem masnoće ispod kože. To se može dogoditi kada jetra ne radi dobro. Češći je kod žena između 40 i 50 godina, pouzdani izvor i često se javlja kod visokog holesterola.

Jetreni dlanovi (palmarni eritem)

Palmarni eritem ili “dlanovi jetre” stanje je karakterizirano crvenilom kože dlanova i vrhova prstiju zbog širenja krvnih žila. Vjeruje se da je uzrokovana povišenom razinom estrogena i promjenama u protoku krvi.

Iako je česta kod osoba s bolešću jetre, može se pojaviti i kod drugih stanja poput reumatoidnog artritisa, hipertireoze i trudnoće.

Facebook komentari