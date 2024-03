Popularni lijek protiv bolova može uzrokovati pet ozbiljnih nuspojava

Popularni lijek ibuprofen koji možete nabaviti u ljekarni bez recepta, a koristi se za liječenje boli može imati ozbiljne, a ponekad i smrtonosne posljedice, ako se uzima redovito, piše britanski The Sun.

Farmaceut Thorrun Govind za The Sun navodi da nema ništa problematično u tome da zdrava osoba ponekad popije lijek za ublažavanje boli, ali problem može nastati ako se prečesto uzimaju takvi lijekovi.

“Dugotrajno uzimanje ovih lijekova može uzrokovati druge ozbiljne probleme i treba porazgovarati s liječnikom”, navodi.

1. Čir na želucu

Znakovi ovog zdravstvenog problema uključuju peckanje i bol u trbuhu, probavne smetnje i žgaravicu. Uzimanje NSAID lijekova protiv bolova jedan je od najčešćih uzroka čira na želucu, otkrili su stručnjaci. To je zato što smanjuju sposobnost tijela da stvori sloj sluzi koji štiti sluznicu želuca od želučane kiseline.

2. Problemi s plodnošću

Simptomi nedostatka testosterona poznati kao kompenzirani hipogonadizam uključuju: erektilnu disfunkciju, loše raspoloženje, smanjenje mišićne mase i umor.

Muškarci koji uzimaju ibuprofen mjesecima mogu biti izloženi većem riziku od problema s plodnošću.

Istraživanje, objavljeno u Proceedings of the National Academy of Sciences, pokazalo je da zdravi mladi muškarci koji su uzimali uobičajene lijekove protiv bolova do šest tjedana proizvode manje muških spolnih hormona što je dovelo do stanja koje se obično viđa samo kod starijih muškaraca i pušača.

3. Problemi sa sluhom

Znakovi gubitka sluha su: poteškoće s jasnim slušanjem drugih ljudi i nerazumijevanje onoga što govore, osobito na bučnim mjestima, traženje od ljudi da ponove što su rekli, slušanje glazbe ili gledanje TV-a glasnoćom većom nego što je drugima potrebno, poteškoće kod praćenja razgovora, osjećaj umora tijekom slušanja.

Studija s Harvarda objavljena u American Journal of Epidemiology otkrila je da učestalo uzimanje ibuprofena može biti povezana s problemima sa sluhom.

Žene koje su uzimale lijekove za ublažavanje bolova najmanje dva puta tjedno imale su veću vjerojatnost da će doživjeti gubitak sluha, a češća upotreba povećala je rizik do 24 posto, pokazala je studija.

Slično je bilo i u studiji koja je obuhvaćala mupkarce s oštećenjima sluha, iako je u toj studiji također utvrđeno da aspirin doprinosi riziku.

Znanstvenici misle da lijek može prekinuti normalan dotok krvi u pužnicu unutarnjeg uha tako da njegova struktura ne radi onako kako bi trebala.

4. Problemi sa srcem

Simptomi srčanog zastoja su: umor, vrtoglavica, kratkoća daha, mučnina, bol u prsima, lupanje srca i gubitak svijesti. Nekoliko je studija ove protupalne lijeove povezalo s povećanim rizikom od ozbiljne bolesti srca.

U studiji British Medical Journala iz 2016., autori su istaknuli da su se izvješća o neželjenim srčanim reakcijama počela pojavljivati 2000. godine. prenosi n1

Neka istraživanja objavljena 2017. pokazala su da lijek može povećati rizik od srčanog zastoja za 31 posto.

5. Krvni ugrušak

Simptomi krvnog ugruška su: pulsirajuća ili grčevita bol, oteklina, crvenilo i toplina u nozi ili ruci, iznenadni nedostatak zraka, oštra bol u prsima i kašalj ili iskašljavanje krvi.

Žene koje uzimaju ibuprofen i hormonsku kontracepciju zajedno imaju veći rizik od stvaranja ugrušaka.

Ibuprofen: Koja je preporučena doza?

Ako pijete ibuprofen, pridržavajte se uputa o lijeku i naputaka zdravstvenog djelatnika. Koliko možete uzeti ovisi o vašoj dobi, vrsti ibuprofena koji uzimate i njegovoj jačini.

Na primjer: Ibuprofen za odrasle podrazumijeva da odrasli obično mogu uzeti jednu ili dvije tablete (200 mg) svakih četiri do šest sati, ali ne smiju uzimati više od 1200 mg (6 x 200 mg) tableta u razmaku od 24 sata.

Trudnice ne bi trebale piti ibuprofen osim ako to ne preporuči liječnik. Djeca mlađa od 16 godina trebala bi uzimati nižu dozu, ovisno o njihovoj dobi.

