KARDIOLOG OTKRIVA KAKO PRIRODNO OČISTITI KRVNE SUDOVE: Ova grupa ljudi je posebno ugrožena

– Plakovi se vremenom nakupljaju u krvnim sudovima. Nažalost, kada napunimo tridesetu počinje proces ateroskleroze i svima nam se počnu stvarati naslage na krvnim sudovima. Ateroskleroza zavisi od toga kakvo je vaše nasleđe i koliko grešaka u životu – da li pušite, koliko imate kilograma, kontrolišete li masnoću, krvni pritisak, kako uopšte živite. Naravno, u posebno opasnoj zoni su ljudi koji imaju visok krvni pritisak i koji imaju holesterol i trigliceride, posebno loš holesterol. Ne morate imati nikakvih problema, a možete imati i veoma visok loš holesterol, što povećava rizik od dobijanja ateroskleroze. Neki ljudi dobiju problem sa 40 godina ili tako nešto, neki sa 50 ili tako nešto… doživite anginu, bol i u jednom trenutku srčani udar. – objasnio je doktor i saznao da li je moguće sve to zaustaviti:

– Da li je moguće sve to zaustaviti? Pa, na neki način jeste. Mnogo je prirodnih preparata koji se danas reklamiraju, a koji zaista imaju veze s tim da mogu usporiti taj proces. Imamo dva problema, prvi je primarna prevencija – to znači zdravlje ljudi – ljudi koji su potpuno zdravi i imaju visok holesterol neka vode računa o ishrani i to je to, ali ako vidim da imate tzv. faktore rizika i druge probleme , kao i visokog holesterola, moram da ti dam određene lekove da sniziš taj LDL…

