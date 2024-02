Kako prepoznati da imate povišen holesterol: Obratite pažnju na kožu i nokte

Za razliku od popularnog vjerovanja, holesterol nije loša niti štetna supstanca. U stvari, vašem tijelu je potreban holesterol za izgradnju zdravih ćelija. Ipak, ako vaše tijelo ima visok nivo lipoproteina niske gustine (LDL), poznatog i kao “loš” holesterol, to može povećati rizik od srčanih bolesti.

Masne naslage se mogu nakupiti u i na zidovima arterija, što zauzvrat može začepiti arterije, otežavajući protok krvi. Ponekad ove naslage mogu iznenada puknuti i formirati ugrušak, povećavajući rizik od srčanog ili moždanog udara.

Bolest perifernih arterija je stanje povezano sa suženim arterijama zbog nakupljanja plaka. To može dovesti do smanjenog protoka krvi u donjem dijelu tijela, uključujući noge i stopala. Ovo stanje ograničava dotok krvi u noge. Zbog toga se mogu pojaviti promjene u boji nogu i stopala.

Ako se ne liječi, vaše noge mogu početi blijediti ili plaviti i možete osjetiti bol u njima, posebno kada hodate. Ovaj bol može nestati nakon nekoliko minuta mirovanja.

Prema klinici Mayo, hladnoća, utrnulost i slabost u potkoljenici ili stopalu, posebno u poređenju sa drugom stranom, također mogu biti znak visokog holesterola.

Previše holesterola u krvotoku može uzrokovati nakupljanje masnih naslaga na koži. To može uzrokovati lezije slične osipu koje se mogu karakterizirati narandžastim ili žućkastim kvržicama ispunjenim masnoćom.

Ovi problemi s kožom i izrasline mogu se pojaviti na mnogim područjima, uključujući uglove očiju, bore na dlanovima ili stražnje strane potkoljenica, prema Američkoj akademiji za dermatologiju.

Višak naslaga plaka može suziti arterije, ograničavajući protok krvi u različite dijelove tijela, uključujući nokte. Kao rezultat toga, vaši nokti mogu razviti tamne linije, koje se ponekad nazivaju krvarenjem od krhotina. Medline Plus to označava kao tanke, crvene do crvenkasto-smeđe linije ispod vaših noktiju.

Koliko god je važno uočiti znakove i simptome visokog holesterola, toliko je važno i biti sigurni u to stanje. Ponekad visoki nivo holesterola ne mora izazvati nikakve simptome na tijelu, stoga da biste bili sigurni potrebno je napraviti test krvi. prenosi Klix

