Šta se dešava sa vašim tijelom ako svakodnevno pijete gazirana pića

Teško je zamisliti da neko misli da bi to moglo biti od koristi za njihovo zdravlje, a većina ljudi sigurno zna da je odgovor na pitanje “Da li su gazirana pića loša za vas” “Da”. Uprkos tome, 63 posto odraslih kaže da svaki dan konzumira najmanje jedan napitak zaslađen šećerom, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) .

To znači da postoji velika šansa da ste vi ili neko vama blizak među ovom grupom. Međutim, to bi se moglo promijeniti kada saznate šta ovi napici puni šećera i kalorija zapravo rade vašem tijelu ako ih konzumirate svaki dan.

“Gazirana pića predstavljaju višestruke zdravstvene rizike zbog svog sastava”, kaže Kelsey Costa, registrirana dijetetičarka i specijalistica za zdravstvena istraživanja.

Povećanje težine

“Svakodnevno pijenje gaziranih pića može dovesti do debljanja. Svaka limenka gaziranog pića sadrži otprilike 150 do 200 kalorija, uglavnom iz dodatih šećera. To može dovesti do viška kalorija ako se ne nadoknadi fizičkom aktivnošću, što rezultira povećanjem težine s vremenom”, navodi.

U stvari, u maju 2020. godine, Međunarodni časopis za bihevioralnu ishranu i fizičku aktivnost objavio je studiju koja je otkrila da fizička aktivnost koja se izvodi tokom slobodnog vremena nije u stanju da nadoknadi težinu dobijenu konzumiranjem bezalkoholnih pića.

Povećan rizik od dijabetesa tipa 2

“Redovna konzumacija gaziranih pića uzrokuje ponovljene skokove šećera i inzulina u krvi. Tokom određenog vremenskog perioda to može rezultirati rezistencijom na inzulin, koja igra ključnu ulogu u nastanku dijabetesa tipa 2”, dodaje.

Zaista, studija objavljena u časopisu Diabetes Care u augustu 2010. godine primijetila je da ljudi koji svakodnevno piju slatke napitke poput gaziranog pića imaju 26 posto povećan rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u usporedbi s ljudima koji rijetko konzumiraju pića puna šećera.

Novija studija koju je objavila Diabetes Care u decembru 2019. godine pokazala je da je čak i u periodu od samo 4 godine rizik od dijabetesa za one koji svakodnevno konzumiraju slatke napitke porastao za 16 posto. Oba procenta su dovoljno značajna da vas sigurno navedu na oprez u redovnom konzumiranju gaziranih pića.

Degradacija zdravlja kostiju

“Neka istraživanja sugeriraju da fosforna kiselina, koja se nalazi u mnogim gaziranim pićem, može ometati apsorpciju kalcija, potencijalno oslabiti kosti i povećati rizik od prijeloma”, kaže.

Zapravo, The American Journal of Clinical Nutrition objavio je studiju u septembru 2014. koja je pokazala da svaki sok koji su učesnici konzumirali tokom dana povećava rizik od prijeloma kuka za zabrinjavajućih 14 posto.

Povećan rizik od bolesti masne jetre

“Jetra metaboliše šećer. Pretjerana konzumacija rafiniranog šećera i kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze, kao što je dnevni unos gaziranih pića, može preopteretiti jetru i rezultirati nakupljanjem viška masti, što može dovesti do bezalkoholne bolesti masne jetre”, dodaje.

Iskreno govoreći, oko 100 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama pati od nealkoholne bolesti masne jetre, s kojom se suočava do 25 posto ljudi u SAD-u, prema American Liver Foundation. Rizik da postanete jedan od ljudi u ovoj grupi možete smanjiti izbjegavanjem prevelikih količina sode.

Rizik od srčanih bolesti

Bolest srca je vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Državama, prema CDC-u . Iako postoji mnogo faktora koji mogu utjecati na zdravlje vašeg srca, svakodnevno pijenje gaziranih pića povećava rizik od razvoja srčanih bolesti zbog prekomjernog unosa šećera, što može dovesti do pretilosti, dijabetesa i visokog krvnog pritiska.

Potencijalna šteta za bubrege

“Gazirana pića, posebno ona napravljena od kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze, mogu povećati nivoe mokraćne kiseline u tijelu”, kaže.

Ovo može uzrokovati stvaranje kristala u bubrezima, što rezultira bolnim bubrežnim kamencima. Povrh toga, Costa objašnjava da je to kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze u gaziranim pićima koji može povećati nivo mokraćne kiseline u tijelu, što može uzrokovati giht i kamenje u bubregu. prenosi klix

