Tri stvari koje morate napraviti čim se probudite

Međutim, činjenica je da su svi načini buđenja i razbuđivanja potpuno pogrešni i vrlo stresni za tijelo te negativno utječu na organizam u ostatku dana.

Jack Wiener, psihoanalitičar i autor knjige “The Way of the 4th Toe: Into the Feeling Body”, smatra kako je najbolja stvar koju možete učiniti nakon što se probudite jest to da lagano probudite svaki dio svoga tijela – na taj način bolje ćete podnijeti fizičke i mentalne napore.

“Dok spavate, tijelo vam se potpuno opušta”, objašnjava doktor Wiener, dodajući kako se za vrijeme sna aktivnost mišića spušta na minimum. Drugim riječima, za vrijeme sna nismo svjesni svoga tijela.

To je stanje nesvjesnosti vrlo korisno za vrijeme spavanja, no ne i kada smo budni. Tokom dana želimo biti budni i svjesni svoga tijela i svega oko sebe, a način na koji se budimo može to drastično promijeniti. Naime, način na koji se budimo ne samo da će nam olakšati jutro, već i cijeli dan, omogućujući da lakše podnesemo stresne situacije. prenosi Klix

Pa kako započinje vaš dan? Ako svako jutro napravite ove tri jednostavne radnje, osjećat ćete pozitivan učinak cijeloga dana.

Nježno istegnite noge te ih u ispruženom stanju zadržite 15-30 sekundi. Ta kretnja, prema tvrdnji doktora Wienera, odličan je način da aktivirate mišiće i ‘osvijestite’ svoje noge. Zatim lagano protrljajte prste te lagano otvorite i zatvorite dlanove, a ta kretnja neka traje isto 15-30 sekundi. To su doista male kretnje, i premda se možda čine nebitnima, doista pomažu da lagano, ali učinkovito razbudite mišiće.

Iduće što trebate napraviti je lagano spustiti noge na pod. Na trenutak stanite na mjestu, potpuno svjesni poda ispod vas.

Nakon toga nježno se istegnite. Ta kretnja će omogućiti da se potpuno razbudite, a tokom dana u znatno manjoj mjeri ćete osjećati napetost u vratu i ramenima. Što se bolje razbudite ujutro, to će vam dan biti lakši i bolji.

