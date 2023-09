Fizička bol je stvarna: Ove tri stvari prekid veze i slomljeno srce čine vašem tijelu

Jedno od objašnjenja je vrtlog emocija koje osjećate, bez obzira je li prekid bio ugodan ili ne.

Ove tri stvari se mogu dogoditi vašem tijelu kada prolazite kroz ljubavne boli.

1. Osjećaj potpune iscrpljenosti

Prema neuroznanstvenici dr. Lucy Brown, postoji razlog zašto se osjećamo loše nakon što smo ostavljeni. Serotonin, oksitocin i dopamin su tri vrste molekula koje su povezane sa srećom, povezivanjem i sustavom nagrađivanja vašeg mozga. Uživat ćete u njima dok veza ide uzlaznom putanjom, ali ćete se osjećati iscrpljeno kad ona završi.

Tim istraživača, uključujući neuroznanstvenicu Brown, proučavao je utjecaj slomljenog srca na 15 mladih odraslih osoba koje prolaze kroz teške prekide. Skenirali su im mozak nakon što su im pokazali slike bivših partnera. Doktorica Brown je usporedila pretjeranu aktivnost u ovom dijelu mozga s onim što biste vidjeli kod osobe ovisne o kokainu. “Kao da smo ovisni jedno o drugome. Kada izgubimo nekoga, izgubili smo vrlo koristan dio našeg života i osjećaj sebe. Oni su pružali izazove u našem životu kojih sada nema pa su nam potrebne neke druge nagrade”, objasnila je Brown.

2. Osjećaj emocionalne, ali i fizičke boli

Bol zbog prekida nije samo emocionalna niti metaforička. Vaše bi tijelo moglo fizički boljeti, dokazalo je istraživanje.

Florence Williams, koja se bavila znanošću o prekidima nakon što joj je kraj 25-godišnjeg braka uzrokovao tjeskobu, neispavanost i osjećaj kao da joj je tijelo ugroženo, objasnila je da prekid pokreće dio mozga koji se zove inzularni korteks – isti dio koji reagira na bol.

Emocionalni stres zbog prekida također može uzrokovati simptome poput glavobolje i mučnine. Dr. Abhishek Rolands rekao je za Sky News: “Najvažnije je zapamtiti da su simptomi stvarni, iako nema fizičkog uzroka – nisu izmišljeni.”

3. Sindrom “slomljenog srca”

U rijetkim slučajevima, emocionalna agonija slomljenog srca ili gubitka – mogla bi zapravo ‘slomiti’ vaše srce. To se naziva “sindrom slomljenog srca” ili takotsubo kardiomiopatija, a u osnovi uključuje slabljenje lijeve klijetke vašeg srca, njegove glavne pumpne komore. Prema Harvard Healthu, to se može dogoditi kada neko doživi tešku emocionalnu patnju kao što je gubitak voljene osobe. Tačan razlog zašto se to događa nije poznat, ali stručnjaci smatraju da val hormona stresa može ‘omamiti’ nečije srce. Simptomi odražavaju simptome srčanog udara – jak pritisak, težina ili bol u prsima, ali bez začepljenja vaših koronarnih arterija. prenosi klix

