Ova joga poza najučinkovitije ublažava bolove u leđima i stres

Joga općenito poboljšava mentalno i tjelesno zdravlje, pomaže u smirivanju uma i jačanju mišića. Pas prema dolje isteže cijelu stražnju stranu tijela odjednom, uključujući leđa, gležnjeve, listove i tetive koljena. Također je koristan za ublažavanje bolova u leđima, a dosljedno izvođenje ove poze može osloboditi ukočenost i napetost u vratu i leđima.

Ako ste sigurni u svoju fleksibilnost i odlučite krenuti izvoditi ovu vježbu, evo koraka:

Spustite se u položaj planka. Ruke držite ravno, a dlanove oslonite na prostirku.

Blago savijte koljena, uvucite trbuh i povucite prsa prema bedrima dok podižete stražnjicu.

Nakon što se postavite u konačni položaj, lagano ispravite noge.

Držite glavu između nadlaktica i opustite ramena. Ispružite noge tako da vam pete dodiruju tlo. Duboko dišite.

Uobičajene pogreške koje ljudi rade kada izvode ovu pozu

Možda se doima jednostavnim, ali pas prema dolje zahtijeva da budete posvećeni detaljima. Mnogi ne drže dovoljan razmak između ruku i stopala. Takav položaj nije zdrav za leđa i može uzrokovati naprezanje, što ne želimo od vježbe koja bi trebala ublažiti bol u leđima.

Ljudi također ponekad uvlače stražnjicu dok su im noge ravne. To stavlja leđa u neprirodan položaj i povećava količinu stresa na tetive koljena. To može dovesti do istezanja mišića ili pojačane boli u leđima. prenosi n1

