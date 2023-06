GINEKOLOG ŠOKIRAO TVRDNJOM: Maloljetnice mi dolaze i TRAŽE OVO, TOLIKO JE BIZARNO DA ĆE VAS ŠOKIRATI

Mlade djevojke natope tampon votkom, potom ga stave u svoj polni organ kako bi se “opile”, ne mareći što tako mogu da dobiju ozbiljne zdravstvene tegobe.

Pedijatar dr Saša Milićević upozorio je na bizarni trend zbog kojeg je imao nekoliko maloljetnih pacijentkinja koje su to uradile. Ginekolog Vanja Milošević apeluje na mlade djevojke i upozorava na opasnosti.

“Ljudskoj gluposti nema kraja. Za ovo što sam čuo, na svu sreću, nisam imao iskustava, ali čujem da jesu pedijatri jer se radi o mlađim djevojkama koje nemaju nivo zdravstvene kulture da odlaze kod ginekologa”, započeo je dr Milošević. Ukazao je i na brojne opasnosti koje ovakvo neodgovorno ponašanje nosi sa sobom.

“Sve što nam je dozvoljeno nije nam i od koristi. Umjesto da društvene mreže budu korisne, mi u izopačenosti idemo toliko daleko da možemo da ugrozimo zdravlje, pogotovo mlade osobe koje su tek zakoračile u reproduktivni period. Dobijanje prve menstruacije je vrlo traumatično, a nisu ni svjesne koliko ovim postupcima mogu da ugroze zdravlje”, dodao je dr Milošević.

Istakao je i šta konkretno može da pođe po zlu usled ovakvog riskantnog ponašanja.

“Kad pričamo o tome, nisam pametan da li upozoravamo, šta nam je namjera ili dajemo povod onima koji nisu to probali, da i oni počnu. Razmišljam koliko je to pametno. Va*ina je vrlo osjetljiv organ, koji ima velike specifičnosti. Bakterijska flora je prva barijera u svemu što može da nastane, od infekcija i upalnih procesa. Kad se to naruši i to sosptvenim činjenjem, problem je i veći”, rekao je dr Milošević i dodao:

“Taj alkohol, ako je to tako, mijenja bakterijsku floru i hormonski status. Ako se on iz bilo kog razloga, fizičko-hemijskim agensima naruši, mogućnost je mnogostruka od upalnih procesa i svega što on proizvodi, poput vaginitisa i kolpitisa. To su crvenila, peckanje, bol, naročito u intimnim odnosima, zatim teške urinarne infekcije”, istakao je ginekolog i otkrio šta bi trebalo da se uradi kako bi se stao na put ovakvim i sličnim pojavama.

“Ovim ludostima možemo da stanemo na kraj uvođenjem zdravstvenog vaspitanja, s posebnim osvrtom na se*sualno vaspitanje. Pričam i kao roditelj i kao ljekar. Kad bi ta djeca imala pravu informaciju šta može da im se desi, siguran sam da bi razmislila da li bi ovo uradila. Njima su mreže veliki izazovi, ali ona ne mogu da budu ni svesna posljedica. Zato smo mi stariji tu, posebno mi iz struke, jer se nama uglavnom vjeruje. Treba da im dođemo na noge, u njihove učionice i vrlo otvoreno razgovaramo. Kad se susretnu sa stručnim licem koje im priđe na pravi način, ona žele i da saslušaju. Prepušteni tim društvenim mrežama, ne razgovaraju o tome s roditeljima”, smatra dr Vanja Milošević.

