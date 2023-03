Pet znakova da vašem tijelu nedostaju ključne hranjive tvari

Ovih pet uobičajenih problema mogu biti uzrokovani nedostatkom hranjivih sastojaka u tijelu.

Krvarenje desni

Krvarenje zubnog mesa može biti znak mnogih stvari, uključujući gingivitis ili čak grubo pranje zuba ili čišćenje koncem. Međutim, nedavna metaanaliza otkrila je da krvarenje desni može biti i znak nedostatka vitamina C. Pored toga, zaključeno je da bi povećana konzumacija vitamina C mogla pomoći da se smanji problem krvarenja desni

Nema ništa loše u većem unosu vitamina C u prehranu, a postoje jednostavni načini za to. Grickajte papriku i brokulu, a tokom dana birajte i voće bogato vitaminom C poput narandži, papaja i bobičastog voća.

Gubitak kose

Do gubitka kose može doći iz više razloga. Može biti genetski ili uzrokovan hormonalnim problemima. U posljednje vrijeme postoje izvještaji da osobe koje su prebolovale Covid-19 doživjele gubitak kose. To može biti i nuspojava lijeka ili može biti povezano s drugim zdravstvenim problemima poput problema sa štitnjačom.

Gubitak kose također može ukazivati ​​na to da vam možda nedostaju proteini i esencijalne masne kiseline.

Želite postići najbolji kvalitet kose? Usredotočite se na unos nemasnih proteina i omega-3 masnih kiselina.

Crvena koža

Loša prehreana i sunce su neprijatelji zdrave kože, a postoji mnoštvo istraživanja koja to potvrđuju.

Nedavno istraživanje sa Univerziteta u Kaliforniji pokazalo je da je tipični zapadnjački prehrambeni obrazac (bogat prerađenom hranom bogatom masnoćama i šećerom u kombinaciji s malim unosom cjelovitih žitarica, voća i povrća) povezan sa stvaranjem upale kože.

Prethodno istraživanje pokazalo je povezanost s pretilošću i stanjem koje se može manifestirati kao suha, neravnina i ljuskava koža. Međutim, ovo nedavno istraživanje otkrilo je da se simptomi psorijaze mogu javiti pri lošoj prehrani, znatno prije promjena u težini. Kako biste smanjili rizik, založite se za prehranu s cjelovitom hranom, obilnom bojom, vlaknima i ograničenom količinom zasićenih masti.

Zatvor ili nadutost

Patite li od zatvora ili nadutosti? Možda ne unosite dovoljno vode i vlakana.

Istraživanja o sadržaju vlakana u prehrani pokazuju da premalo unesenih vlakana može dovesti do zatvora. Zatvor se može smanjiti ako u prehranu uvedete neophodne sastojke vlakna i vode. Preporučene količine vlakana su između 25–35 grama dnevno iz izvora kao što su voće, povrće, orašasti plodovi, sjemenke, žitarice.

Osim što ćete u prehranu unositi dovoljno vlakana, poželjeli biste osigurati i dobru hidrataciju. Dehidracija je ključna komponenta za pogoršanje zatvora.

Rane koje se sporo zarastaju

Nedostatak vitamina B u vašoj prehrani mogu dovesti do sporog zarastanja rana. Iako postoji više uzroka sporog zarastanja rana (poput kroničnih bolesti i starenja), studije pokazuju da uzrok može biti i nedostatak vitamina B. Da biste u prehranu unijeli puno vitamina B konzumirajte se žitarice, nemasno meso, jaja, mahunarke i zeleno povrće.

Kvalitet vaše prehrane može vam pomoći da smanjite rizik od hroničnih bolesti, zdravstveno stanje crijeva i težinu. Sljedeći put kada osjetite neke simptom u tijelu, pažljivo pogledajte šta jedete. prenosi klix

