KUNICA, HAJDUČICA ILI STOLISNIK: SPAS za mnoge tegobe pa i one najupornije, a evo kada ju je najbolje ubrati

S obzirom na to da cvate od juna do oktobra, najbolje je brati u junu i julu. Upotrebljavaju se cvjetovi i gonji dio stabljike kad su u punom razvoju.

Budući da raste skoro na svakoj livadi i da nema nijedne slične biljke kunici s kojom bi se mogla zamijeniti, nema bojazni da se zamijeni s nekom koja je štetna.

KUNICA

Kunica (Achillea millefolium) je biljka koja je, u narodu, literaturi, ali i u stotinama godina dugoj praksi korištenja u svrhe liječenja, poznata i kao hajdučica, hajdučka trava, stolisnik, ranjenik, kostrijet, ravan, roman, romonika… Kako ima bogatu “osobnu iskaznicu”, tako ima i bogato iskustvo u liječenju raznih bolesti, u prvom redu ženskih.

U starim zapisima i stoji: “Mnoge bi sebi nedaće žene prištedjele kada bi s vremena na vrijeme za kunicom posegnule.” I svoje botaničko ime, Achillea, dobila je prema grčkom junaku Ahilu. Kunica, prema tome, jednostavno rečeno – daje snagu. Pročitajte zašto je ona jedna od legendi među ljekovitim biljem.

“GORKA DROGA”

Hajdučka trava ili stolisnik uspravna je biljka visine do 80 cm. Boja stabljike je svijetlozelena ili crveno-smeđa. Ima mnoštvo perastih listova. Cijela biljka vrlo je ugodnog mirisa. Cvjetovi su skupljeni u cvat na vrhu stabljike. Raste svuda uz puteve i polja u kontinentalnoj klimi, kao samonikla biljka. Cvjeta bijelim cvjetovima od lipnja do kolovoza. Bere se za vrijeme cvjetanja, a listovi do jeseni.

Za vrijeme cvatnje sabiru se cvjetovi s kratkim peteljkama i cijela biljka najviše do 30 cm dužine. Zbog visokog sadržaja gorkih materija i eteričnog ulja, stolisnik ili stolisnik ubrajaju u “gorke droge”. Odsječeni dijelovi se vezuju u kite i suše na zraku ili sušnici na temperaturi 35-50 ° C. Pošto stabljika ne sadrži ljekovite sastojke, bolje je upotrebljavati samo list i cvijet.

Nadzemni dio biljke sadrži do jedan posto eteričnog ulja, vlavonoide, vitamin K, gorku tvar ahilein, smole, stereole, tanine i dr. Eterično ulje stolisnika dobiva se destilacijom pomoću vodene pare, a sadrži pinen, cineol, tujon, kamfor, limonen, borneol.

LJEKOVITOST KUNICE

U starim knjigama o bilju ova biljka označena je kao spas za sve teškoće te se može primijeniti i tamo gdje se čini da je svaki trud uzaludan. Svojom snagom u pročišćavanju krvi može iz tijela odagnati mnoge višegodišnje bolesti. Samo treba pokušati.

Koristi se u obliku čaja za poboljšanje apetita, kod želučanih tegoba, nadimanja i teškog varenja. U narodnoj medicini se koristi za zacjeljivanje rana i ublažavanje boli. Izvana se upotrebljava kao antiflogistik, slično kamilici, za ispiranje, kupke, obloge. Zbog prisutnosti vitamina C, daje se kod krvarenja i hemoroida.

Kunica je osobito dobra za liječenje raznih oboljenja ženskog reproduktivnog sustava, kao što su rak na maternici, upala jajnika, bijelo pranje, miomi, izostanak menstruacije. Također, kunica je vrlo moćno sredstvo za ublažavanje posljedica klimakterija.

Hajdučica liječi i upale živaca na rukama i nogama, bolne navale krvi u glavu, migrene, vrtoglavice, mučnine. Očna oboljenja sa suzenjem, probadajući bolovi u očima te krvarenje iz nosa, još su neke tegobe koje čajevi, obloge ili kupke od stolisnika uspješno mogu otkloniti.

Čaj od stolisnika liječi i ispucane ruke, ranjive bradavice majki koje doje, a pomaže i kod liječenja osipa na koži – psorijaze. Također se upotrebljava kod angine pektoris. Smanjuje teškoće kod gihta i reumatizma. Povoljno djeluje za liječenje šećerne bolesti, osobito u početnom stadiju.

ČAJEVI OD KUNICE

Liječenje bijeloga pranja žena

Priprema: Uzeti po 40 g lista i cvijeta kunice i kamilice i po 10 g kadulje i lišća koprive. Potom, 4 velike žlice ove mješavine se popare s 1 l kipuće vode. Nakon što sve odstoji 10 minuta, procijedi se kroz čistu lanenu krpu ili gazu. Kad se ohladi na temperaturu tijela, ovim čajem se ispire rodnica.

Istovremeno se pije čaj, koji se priprema tako da se 3 velike žlice mješavine od po 25 g cvijeta i lista kunice, trave ive, dubačca, kamilice, kadulje, divljeg mažurana i bijele koprive popare s 1 l kipuće vode. Nakon što odstoji cijelu noć poklopljeno, procijedi se i pije umjesto vode u toku dana.

Čaj protiv nadimanja

Priprema: 1 velika žlica mješavine od po 25 g cvijeta i lista kunice, kantariona, gorke djeteline, lincure, metvice paprene i komorača, popari se s 1 dl kipuće vode. Čaj se ostavi poklopljen sve dok ne bude mlak, pa se potom procijedi. Pije se triput dnevno, pola sata prije jela.

Liječenja žučnih kamenaca

Priprema: Uzeti po 25 g lista i cvijeta kunicet rosopasa, smilja, anisa, metvice paprene i ploda sene. 1 velika žlica te mješavine popari se s 2 dl kipuće vode, poklopi i nakon 2-3 sata procijedi. Pije se triput dnevno poslije jela.

Iskašljavanje poslije upale pluća

Priprema: Kod dugotrajnog iskašljavanja poslije upale pluća dobro djeluje mješavina od po 25 g tetrljan, kičice, timijana i izopa. 1 velika žlica te mješavine popari se s 2,5 dl kipuće vode i nakon 10 minuta procijedi. Pije se toplo, ujutro i navečer po 1 šalicu.

Unutarnja krvarenja

Čaj od kunice djeluje protiv krvarenja iz hemeoroida i iskašljavanja krvi. Ako se napravi ekstrakt od 20-30 g kunice, te 10 dana pije (dnevno po 2-3 čašice), zacjeljuju sve unutamje rane, ma gdje one bile, a organizam se čisti od usirene i ustajale krvi.

NAPOMENA:

Pri uporabi stolisnika treba znati da kod osjetljivih osoba može izazvati alergiju. Zato ljudi osjetljive kože treba da koriste samo mlade, tek procvjetale biljke, a čaj da piju u manjim količinama.

