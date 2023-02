‘OSJEĆALA SAM SIMPTOME KOJE SAM ZANEMARILA! Suprugu Cetinskog pokosio moždani udar: ‘Kad dođem u samostan, napokon ja mogu biti ja’

Naime, kako je ispričala, nakon što joj se oduzela desna strana, pala je na pod. Srećom, Tony je ostao pribran i adekvatno reagirao te je njegova supruga danas sretna žena koja ne skida osmijeh s lica.

Kako bi osvijestila druge žene, ispričala je sve o tom danu i životu s posljedicama moždanog udara.

‘Ja sam čuo da je viknula’

”Dva dana prije toga osjećala sam simptome koje sam zanemarila, bili su trnci. Taj treći dan oduzeli su mi se desna ruka i desna noga, počele su se grčiti i samo sam pala”, prisjetila se Dubravka tog lipanjskog dana.

Dogodilo joj se ono za što svi mislimo da se događa nekom drugom. Pokosio ju je moždani udar.

”Ja sam čuo da je viknula i kako je viknula, tako je pala. Onda sam ja došao na terasu, vidio da se trese, ona je dobila moždani koji se manifestirao kao ‘gran mal’, to je ustvari najteži oblik epilepsije, koliko sam ja shvatio. Ne možeš odmah znati što je. Nije bilo svejedno, onda je onako izdahnula, i tu sam tek mislio da je sve gotovo, međutim to je taj proces kad se smiruje i onda je došla nekako sebi”, ispričao je Tony.

Srećom, hitna pomoć došla je na vrijeme i zbrinula mu suprugu u riječkoj bolnici.

‘Strah je zapravo najgori’

Danas, gotovo četiri godine kasnije, Dubravka prvi put o tome govori javno kako bi osvijestila žene da se to može dogoditi svakome.

”U početku je bilo jako teško jer uđete u strah, a strah je zapravo najgori i tu vam je bitna podrška. Ja sam imala podršku svoje majke, svojeg supruga, svoje familije. Jer stalno nekako razmišljate ”Evo sad će se to ponovit! Opet će mi se to desit!” U tim trenucima, jednom se morate naljutiti na sve to i reći ”OK, dosta bi bilo, sad idemo probati maknuti taj strah!”, priča Dubravka.

Moždanih i srčanih udara koje su preživjele, mnoge su se dame prisjetile na Danu crvenih haljina u Rijeci. Prevencija i rano prepoznavanja simptoma su ključni.

‘Kada tamo dođem, zatvorim vrata svjetovnom’

Dubravka je tada utočište pronašla u vjeri.

”Giorgia Palić, moja kuma i Alan Hržica, kada su čuli od Tonyja da sam u bolnici, poslali su svećenika da se ispovijedam i dobijem bolesničko pomazanje, jer je meni to zapravo najbitnije. Od tog sam trenutka i završila u samostanu, u isusovačkom samostanu u Opatiji, tamo volontiram već tri godine, imam svog patera Ignaca Čižmešiju. Kada tamo dođem, zatvorim vrata svjetovnom i onda mogu napokon biti ja ja, da”, priča Dubravka Cetinski.

Na svojem je Instagram profilu napisala da su, nakon što joj je Tony spasio život, sada 1:1. Evo kad je ona spasila život svojem suprugu.

”A onako kako sam ja živio, spasila me što se pojavila u mom životu i tu smo krenuli u nekakvom prekrasnom smjeru, sretan sam danas da sam tu gdje jesam s njom”, govori Tony.

Facebook komentari