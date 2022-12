KARDIOLOG UPOZORAVA: Ova visina donjeg pritiska je znak da vam prijeti srčani udar!

Ako već patite od visokog pritiska, vjerovatno mjerite ovaj parametar zdravlja krvnih sudova svakog dana, a sada stručnjaci upozoravaju da bi to posebno trebalo činiti kada ustanete iz sjedećeg ili ležećeg položaja,piše Novi.

Ljudi kojima pritisak “skoči” kada se isprave ili ustanu u većem su riziku od srčanog udara, prenosi žurnal “Hipertenzija”. Ovo se naročito odnosi na mlađe i sredovječne pacijente.

Značajan porast vrijednosti krvnog pritiska kod ustajanja može biti znak da ste u većem riziku od ozbiljnijih kardiovaskularnih događaja, kao što je srčani udar. U najvećem broju slučajeva, kada ustanemo ili se uspravimo i izmerimo pritisak aparatom, gornji pritisak će blago opasti. Ali ako donji pritisak dobije višu vrijednost, to znači da vam prijeti srčani udar.

U studiji koju je ovaj žurnal objavio učestvovalo je 1.207 pacijenata uzrasta od 18 do 45 godina, kojima je potvrđen visok pritisak prvog stadijuma, u kojem je gornji u vrijednostima od 140 do 159, a donji 90 do 100. Studija je utvrdila da su oni među njima, kojima je donji pritisak bio najviši kada ustanu, bili u dvostruko većem riziku od ozbiljnog srčanog problema od ostatka grupe.

“Ovo otkriće potvrđuje našu inicijalnu sumnju, da je povišeni pritisak pri ustajanju kod mladih važan za postavljanje dijagnoze. Bili smo iznenađeni kako čak i sasvim mali skok pritiska može da bude indikator opasnosti. Nadamo se da će ovo otkriće pokrenuti temu terapije za pacijente s visokim pritiskom, čak i ako su mladi”, rekao je dr Paolo Palatini sa Univerziteta u Padovi.

