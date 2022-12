BOLEST KOJA JE ODNIJELA SINIŠU MIHAJLOVIĆA: Prvi signali se zanemaruju, a liječenje je teško! Evo koje simptome je on imao

Bivši srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović umro je u Italiji u 53. godini. Iza sebe je ostavio ženu i djecu i veoma bogatu karijeru, piše Novi.

Mihajlović se od 2019. borio sa leukemijom, a ovako je otkrio bolest:

“Bio sam sa sinom na moru i igrali smo padel i stoni tenis, i trenirao sam kao i svaki dan. I sljedeće jutro ne mogu da ustanem, da stanem na nogu, osjetio sam bol u preponi, ali sam mislio da sam uklještio neki mišić. Kad smo se vratili odmah se javim doktoru u Bolonji i on me pošalje na magnetnu rezonancu. Tamo mi doktor kaže ‘Vi morate da imate veliki prag za bol’, jer ja tokom svoje ljekarske karijere od 40 godina nikada nisam vidio ovakav nalaz. Mislio sam da osoba sa ovakvim nalazom ne može da stoji, a vi ste došli na nogama’. A ja mu kažem ‘Doktore, ja sam i trening odradio, istrčao sam 10 kilometara'”, ispričao je trener Bolonje i otkrio da je redovno vadio krv na svaka tri mjeseca do tada jer mu je otac imao tumor pluća.

Simptomi leukemije

Ova opaka bolest u narodu je poznata i kao “rak krvi” nastaje zbog nekontrolisanog rasta samo jedne populacije ćelija, jednog “klon” zbog čega je sazrijevanje zdravih, normalnih ćelija koštane srži onemogućeno. Zašto do ovog dolazi još nije sasvim razjašnjeno.

Kakav i koliki je udio naslijeđa, uticaj određenih hemijskih materija i zračenja, kao i izvesni sojevi virusa, predstavljaju samo neke od mogućih pokretača. Da nije sve jednostavno zaključuje se iz činjenice da ne oboljevaju svi pojedinci izloženi istim uslovima, piše pharmamedica.rs

Simptomi akutne leukemije

Povišena temperatura

Preznojavanje

bol u kostima

opšte loše stanje tijela

sklonost ka infekcijama

uvećane limfne žlijezde

uvećana jetra i slezina i td.

Liječenje akutnih leukemija

Liječenje ove vrste bolesti predstavlja pravi izazov. Cilje je terapijama dovesti bolest u remisiju, odnosno očistiti koštanu srž.

Ukoliko stanje bez bolesti primjenom konvencionalnog liječenja sa ili bez inkorporisanih oblika transplantacije matičnih ćelija hematopoeze potraje duži vremenski period, par godina, onda za takvog bolesnika možemo reći i da je izliječen, piše pharmamedica.rs

Ishrana

Povećan unos svježeg voća i povrća

povećan unos antioksidanata

različiti suplementi koji utiču na imunitet

probiotici

koštunavo voće

namirnice poput bijelog luka, đumbira i td.

Vjeruje se da jačanjem imunog sistema tijelo može da se suprostavi ovoj bolesti, prenosi Stil.kurir.rs

