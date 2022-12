Boravak u šumi: Odličan za srce i pluća, potrebno vam je samo 15 minuta dnevno

Postoje i razna istraživanja koja kažu da je boravak u šumi vrlo koristan, ali i kako može biti dobar za zdravlje te kako djeluje na određena stanja i bolesti. Ipak, potrebno je napraviti još istraživanja, s većim brojem ispitanika i različitim dobnim skupinama kako bi se ovo potvrdilo. Bez obzira na istraživanja, šuma krije mnoge zanimljivosti i šetnja u prirodi nikada nije naodmet.

Naučni dokazi dobrobiti boravka u šumi

Prva istraživanja koja pokazuju dobrobiti boravka u šumi su provedena u zapadnim zemljama, a kasnije su se provodila i u Japanu, Koreji, Kini i Europi. Upravo u Japanu postoji izraz “shinrin-yoku” koji označava aktivnosti opuštanja u šumi, boravka u šumi, hodanja šumom i udisanja svježeg šumskog zraka, a moderni koncept ovoga se naziva i terapija šumom.

Što se tiče konkretnih dokaza, provedeno je šest istraživanja na ispitanicima od 20 do 79 godina, na sveukupno 323 osobe, od zdravih studenata do starijih ljudi koji imaju određenu kroničnu bolest. Ova specifična istraživanja su provedena u Kini, Koreji i Švedskoj, a trajala su od jednog dana do 11 sedmica.

Zašto je boravak u šumi dobar za tijelo?

Kako su pokazala dva od spomenutih šest istraživanja, boravak u šumi je imao pozitivni utjecaj na krvni tlak. Pokazalo se kako su osobe koje imaju povišeni krvni tlak, nakon šume se on značajno smanjio, u odnosno na kontrolnu grupu u istraživanju koja je boravila u gradu. Jedno istraživanje je pokazalo poboljšanje u funkcioniranju imunološkog sustava. Osim toga, istraživanja su pokazala kako ova aktivnost smanjuje stres i anksioznost, ali i utječe pozitivno na srčanu funkciju i rad pluća.

Dakle, boravak u šumi je dobar za:

– srce i pluća

– smanjuje stres, anksioznost i depresiju

– smanjuje krvni tlak

– poboljšava imunitet

Ipak, potrebno je napraviti dodatna istraživanja puno duljeg trajanja i na većem broju uzoraka kako bi se sa sigurnošću mogli dokazati svi ovi benefiti.

Koje su još prednosti šume?

Osim znanstvenih pokazatelja prednosti šume na zdravlje, šuma može potaknuti i kreativnost, otvoriti oči, izazvati znatiželju, ali i divljenje. Uvijek se može vidjeti nešto novo, mogu se brati razni plodovi kao što su kesteni ili gljive, mogu se sresti razne životinje, a ovo je i prilika za naučiti nešto novo o biljnom svijetu i prirodi općenito. Šuma može biti i idealno mjesto za druženje, ali i za sklapanje novih prijateljstva i provođenje raznih aktivnosti.

Koliko dugo je potrebno boraviti u šumi?

Kako bi se osjetile prednosti boravka u šumi, istraživanje iz 2020. godine objavljeno u “International Journal of Environmental Research and Public Health” je pokazalo kako hodanje samo 15 minuta u šumi poboljšava raspoloženje i smanjuje stres i anksioznost, a može i razbistriti um i smanjiti depresiju i negativne misli. Istraživanje je obuhvatilo 585 ispitanika, od kojih je pola njih hodalo šumom, a pola gradom.

Istraživanje je trajalo od 2005. godine do 2013. godine, a eksperiment se odvijao u 52 šume i 52 urbana dijela Japana. Iako su vidljive prednosti i ovo istraživanje ima neke nedostatke. Tako je na rezultate možda utjecalo otkrivanje novih krajolika, ali i dob ispitanika, pri čemu su većinom u prosjeku imali 21.7 ± 1.6 godina.

Zaključak

Postoji više istraživanja koja kažu da je boravak u šumi iznimno dobar, ali potrebno je napraviti dodatna istraživanja s većim brojem ljudi da bi se ovo dokazalo. Ono što je sigurno je da boravak u šumi neće nikome naštetiti i ako se dobro osjećate u šumi, trebali biste redovito uživati u boravku u njoj. prneosi “N1“.

