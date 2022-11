Svakodnevno konzumiranje mnogima omiljenog napitka može smanjiti rizik od dijabetesa

Studija koja je objavljena u The American Journal of Clinical Nutrition obuhvatila je 4.522 učesnice, a praćene su od 1991. do 2017. godine. Provjere su rađene svake dvije do četiri godine kako bi se uočili različiti faktori kao što su životne navike, ishrana – uključujući konzumaciju kafe s kofeionom i bez, demografiju i bolesti.

Osim toga, uzorci krvi su uzeti od učesnica koje nisu imale dijabetes između 2012. i 2014. i analizirani na biomarkere metabolizma glukoze.

Tokom studije je otkriveno da je 979 učesnica razvilo dijabetes tipa 2. Rezultati su također pokazali da je redovno konzumiranje kafe s kofeinom povezano sa smanjenim rizikom od dijabetesa tipa 2.

Aktivni sastojak kafe je kofein, stimulans koji može pomoći u snižavanju nivoa šećera u krvi . To je zato što kofein blokira adenozinske receptore u mozgu, što snižava nivo inzulina i povećava apsorpciju glukoze.

Istraživači su otkrili da je konzumacija kafe povezana s poboljšanim metaboličkim profilom – što znači da ispijanje više kafe može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 pomažući vam da održite zdravu težinu i razinu krvnog pritiska.

Pored toga što djeluju kao dodatak prehrani za dijabetes, pokazalo se da kafa i kofein imaju nekoliko drugih zdravstvenih prednosti , uključujući smanjenje rizika od Parkinsonove bolesti zbog antioksidansa i smanjenje rizika od Alchajmerove bolesti zbog kofeina

Međutim, bitno je ne pretjerati jer konzumacija više od četiri šoljice kafe dnevno može zapravo biti štetna za vaše zdravlje i povećati rizik od srčanih bolesti i nekih karcinoma. prenosi “Klix“.

Facebook komentari