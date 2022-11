5 navika koje će pripremiti organizam za trostruku prijetnju: Gripu, COVID i respiratorni virus

Kako se radi o trostrukoj prijetnji ove zime, stručnjaci savjetuju da uložite dodatni napor u zaštitu imuniteta. “Ako želite jak imunitet, opskrbite se šarenim namirnicama, proteinima i cjelovitim žitaricama”, navodi nutricionistica Amy Goodson. Detaljnije savjete otkriva u nastavku teksta.

1. NE ZABORAVITE NA ANTIOKSIDANTE

Upravo su oni važan dio zaštite i jačanja imuniteta, a oni će pomoći u borbi protiv slobodnih radikala koji mogu naštetiti imunološkom sustavu. Na sreću pronaći ih možete u šarenim namirnicama kao što su bobičasto voće, kelj, kupus, tamna čokolada, čaj ili slanutak. Antocijani su tip flavonoida koji su prirodni pigmenti koji hrani daju boju, ljubičastu, crvenu, plavu… Nećete pogriješiti ako jedete naranče, bundevu ili mango.

2. BIRAJTE NAMIRNICE BOGATE VITAMINOM C

Kad je o antioksidansima riječ, vitamin C još uvijek je – složit će se stručnjaci – s pravom kralj među veličanstvenima. Jak i snažan imunosni sustav nezamisliv je bez vitamina C, a on bolje djeluje na imunosni sustav ako se uzima zajedno s flavonoidima. Sklonost infekcijama, malaksalost, bolest u zglobovima, ali i suha koža tijela, rane koje sporo zarastaju i sl. samo su neki od znakova upozorenja koji nam govore da bismo trebali povećati unos ovog snažnog antioksidansa.

Prvo na što pomislimo kad je riječ o vitaminu C dodatci su prehrani i konzumacija citrusnog voća, ali dobro je znati da su paprika, šipak, kupus, acerola, zeleno lisnato povrće, kivi također, izvrsni izvori vitamina C.

3. JEDITE NAMIRNICE BOGATE CINKOM

Cink esencijalni mineral najpoznatiji kao podizač imuniteta. Imunitet treba cink kako bi radio svoj posao, a studije pokazuju kako cink ima značajnu ulogu u razvoju stanica imuniteta. On može skratiti trajanje prehlade i gripe, a neka istraživanja kažu kako je potrebno samo 1-3 dana korištenja cinka kako biste osjetili poboljšanje.

“Govedina se smatra odličnim izvorom cinka, pa će pružiti pola od preporučene dnevne doze. Ako ne volite meso, pronađite ga u orašastim plodovima i sjemenkama, mliječnik proizvodima pa čak i čokoladi”, navodi Goodson.

4. SOK OD VOĆA I POVRĆA

Voće i povrće tijelu pružaju brojne važne nutrijente i antioksidante ali ponekad je teško pojesti dovoljne količine. Jedna od opcija je da on njih napravite sok i tako pomognete imunitetu. Vrijedne namirnice koje možete dodati su špinat, papaja, kelj, mango, đumbir, borovnice…

5. UŽIVAJTE U FERMENTIRANOJ HRANI

Zdrava doza fermentiranih proizvoda može pružiti probiotike koji će podržati zdravlje imuniteta i tako spriječiti infekcije. Ako ne znate koje su to namirnice bogate probioticima, potražite jogurt, određene sireve; Mozzarella, a možete jesti i kefir, kisele krastavce, jabučni ocat…prenosi “Novi“.

