Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, 537 miliona oboljelih u svijetu

Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Tema obilježavanja 2021.-2023. godine je Dostupnost zdravstvene zaštite, a fokus ovogodišnjeg obilježavanja je na dostupnosti edukacije o šećernoj bolesti sa sloganom “Edukacijom za bolje sutra”.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa obilježava se od 1991. godine, a utemeljile su ga Međunarodna federacija dijabetičara (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Za Dan borbe protiv dijabetesa, izabran je dan rođenja Frederika Bantinga, medicinskog naučnika koji je bio jedan od pronalazača inzulina i prvi koji je primijenio lijek na ljudima.

Šta je dijabetes?

Šećerna bolest ili dijabetes mellitus je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili kada tijelo ne može djelotvorno upotrijebiti proizvedeni inzulin. Inzulin je hormon koji proizvodi gušterača, a koji omogućuje stanicama preuzimanje šećera iz krvi i njegovu preradu u energiju.

Najčešći tipovi dijabetesa su Dijabetes tip 1 i tip 2. Tip 1 (ranije poznat kao inzulin-ovisni ili s obzirom na početak bolesti mladenački ili dječji dijabetes) kojeg karakterizuje nedovoljna proizvodnja inzulina što zahtijeva njegovo dnevno unošenje. Uzrok ove vrste dijabetesa nije poznat i dosad nisu poznate ni mogućnosti njegove prevencije.

Dijabetes tipa 2 (ranije poznat kao inzulin-neovisni ili s obzirom na vrijeme početka bolesti – dijabetes odraslih) nastaje kao rezultat nemogućnosti djelovanja inzulina u organizmu. Dijabetes tipa 2 zahvata gotovo 90% oboljelih od dijabetesa i uglavnom je rezultat prekomjerne tjelesne težine i tjelesne neaktivnosti. Simptomi mogu biti slični simptomima dijabetesa tipa 1, ali su najčešće manje izraženi. Stoga se ova bolest često dijagnosticira tek nekoliko godina nakon samog početka, kad su već prisutne komplikacije. Iako se ovaj tip dijabetesa javlja uglavnom u odrasloj dobi, može se pojaviti i kod djece.

Kako kažu iz INZ-a, u svijetu od šećerne bolesti boluje 537 miliona ljudi u dobi od 20 do 79 godina, a procjenjuje se da će taj broj biti povećan na 643 miliona do 2030. godine. U svijetu svake godine od šećerne bolesti umire 6.7 miliona ljudi, odnosno jedna osoba svakih pet sekundi, a gotovo polovica je mlađa od 60 godina.

Većina oboljelih boluje od šećerne bolesti tipa 2 koja se u 80 posto slučajeva može spriječiti promjenom životnih navika. Budući da jedan od dvoje oboljelih u svijetu nema postavljenu dijagnozu šećerne bolesti, rano otkrivanje i liječenje su ključni u sprečavanju nastanka komplikacija ove bolesti. Podizanje svijesti o znakovima, simptomima i rizičnim faktorima su stoga od velike važnosti za pravodobno otkrivanje šećerne bolesti.

Kako navode stručnjaci INZ-a faktori rizika za nastanak dijabetesa tipa 2 su nedostatak fizičke aktivnosti, prekomjerna tjelesna težina, nezdrava ishrana, porodična historija bolesti i visok krvni pritisak. Simptomi i znaci dijabetesa su učestalo mokrenje, povećana žeđ, nedostatak energije, gubitak tjelesne težine, zamagljen vid, usporeno zarastanje rana, te trnci u rukama i nogama.

Simptomi koji su više specifični za djecu su bol u stomaku, glavobolje i problemi u ponašanju.

Niz aktivnosti INZ-a

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je pripremio i realizuje niz aktivnosti.

Početkom novembra pokrenut je Projekt “Nutricionističko savjetovanje i izrada tipskih jelovnika za oboljele od dijabetesa na terapiji inzulinom na području ZDK”.

Pilot projekt za ove pacijente je besplatan, a prethodno je neophodno da ispune određene kriterije, kao što su da su stariji od 18 godina, da imaju povišen indeks tjelesne mase iznad 24,9 (ITM/BMI), da imaju nivo HbA1c iznad ili 7,0 procenata, te da su na jednoj od sedamnaest, u pozivu nabrojanih inzulinskih terapija.

“Pregledi pacijenata obavljaju se u prostorijama Instituta, od strane tima sastavljenog od medicinske sestre i magistrice nutricionizma i to svakog pacijenta po dva puta do kraja 2022. godine. Za sve pregledane nutricionista će izraditi i tipske planove prehrane prilagođene njihovoj dijagnozi. Planirano je da se do kraja godine pregleda oko 300 pacijenata, a ako interes bude i veći, planirati će se pregledi u toku naredne godine. Ovisno o rezultatima pilot projekta, postoji tendencija da on preraste u stalan model unaprjeđenja tretmana bolesnika s lošom kontrolom glikemije i visokim rizikom od nastanka komplikacija dijabetesa”, ističe Elma Kuduzović, rukovoditeljica Odjeljenja za promociju zdravlja u INZ.

INZ je sa studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Udruženjem dijabetičara ZDK, Udruženjem studenata medicine u BiH – BoHeMSA planirao za danas u holu Šoping centra Zenica akciju mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska građanima Zenice, uz podjelu zdravstveno promotivnog materijala s ciljem edukacije stanovništva i promocije zdravih navika.

Takođe danas, u saradnji sa Srednjom mješovitom školom Zenica, organizovano je predavanje za učenike ove škole sa ciljem edukacije učenika o samom dijabetesu, pravilnoj prehrani, simptomima niskog nivoa glukoze u krvi i što u takvim slučajevima učiniti. Predavači su nutricionistkinja Jonjić-Trifković i dr. Kuduzović.

