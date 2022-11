Najdugovječniji ljudi jedu sve, ali praktikuju ovo pravilo u ishrani

Plave zone su područja koja imaju najveću koncentraciju ljudi koji žive do 100 godina ili više. U Plave zone spadaju: Okinawa (Japan), Sardinija (Italija), Loma Linda (Kalifornija), Ikarija (Grčka) i Nicoya (Kostarika).

Istraživanje objavljeno u American Journal of Lifestyle Medicine pokazalo je da većina stanovnika Okinave prate 80/20 pravilo. To znači da svaki obrok jedu dok ne postanu 80 posto siti. Na ovaj način sprečavaju prejedanje, koje dovodi do gojaznosti i bolesti. Drugim riječima, oni hranu vide kao preventivni lijek.

Uz pomoć pravila 80/20 oni svom želucu “daju vremena” da mozgu “saopšti” da je pun. U spomenutom stručnom časopisu takođe je navedeno da preostalih 20 odsto itekako može da bude značajno za mršavljenje ili gojenje.

“Obzirom na to da je potrebno optrilike 20 minuta nakon obroka da osjetite da ste siti, praktikovanje pravila 80/20 omogućava mozgu da ‘sustigne želudac'”, rekla je nutricionistkinja Lauren Manaker za magazin Eat This, Not That.

“Ovakav način ishrane ne znači da vam je zabranjeno da uživate u konzumiranju omiljenih namirnica. Cilj je da naprosto vodite malo više računa o prehrambenim navikama i da prepoznate jedete li nešto zato što ste zaista gladni ili ste navikli da se bespotrebno prejedate”, dodala je. prenose “Nezavisne“.

