Nedostatak ovog minerala izaziva grčeve u mišićima, ali i anksioznost te depresiju

Magnezij je važan mineral koji pomaže u borbi protiv svakodnevnog stresa, izrazito je važan za mišiće, živčani sustav, a utječe i na koncentraciju i san. Pomaže pobijediti nesanicu i poboljšati spavanje. Magnezij pomaže i da se mišići brže opuste. Mnogima san ometaju bolovi i grčevi u nogama. Najčešći razlog je – manjak magnezija, koji je nužan i za opuštanje, kontrakciju mišića i normalno kretanje.

Magnezij posebno u stresnim situacijama povoljno utječe na organizam te općenito na živčani sistem. Minimalni dnevni unos ovog minerala je oko 300 mg (tijelo apsorbira tek nešto manje od 200 mg).

Visoke razine magnezija nisu preporučljive jer mogu naštetiti zdravlju. Prirodni izvori su zeleno lisnato povrće, mahunarke, integralna riža, cjelovite žitarice, sojine i suncokretove sjemenke, orašasti plodovi, mliječni proizvodi, meso, riba, čokolada s minimalno 70 posto kakaa, neprerađena morska sol. No, treba znati da se termičkom obradom gubi čak 50 do 70 posto ovog minerala, kao i zamrzavanjem namirnica (do 40 posto) te rafiniranjem (do 99 posto). prenosi radiosarajevo

Manjak magnezija dodatno uzrokuje i pretjerana konzumacija alkohola, kafe i pretjeran unos rafiniranog šećera. Dugotrajniji manjak magnezija manifestira se grčevima u mišićima, javlja se osjećaj utrnulosti i bockanja. Preporučeni dnevni unos magnezija za zdravu odraslu ženu je 350 mg na dan, a za odraslog muškarca, trudnice i dojilje je 450 mg.

Dokazano je da magnezij direktno utječe na raspoloženje i ako ga manjka, izaziva anksioznost i depresiju. Naime, direktno djeluje na ravnotežu otpuštanja i prihvaćanja hormona sreće, serotonina, i samo kada ga imamo dovoljno, osjećamo se uravnoteženo, piše živim.hr.

