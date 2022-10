Prijavljeno je pet smrtnih ishoda i to dva u Federaciji BiH i tri u bh. entitetu RS, saopćeno je iz entitetskih ustanova za javno zdravstvo i Vlade Brčko distrikta BiH.

Do sada su u BiH ukupno preminule 16.174 osobe od posljedica zaraze COVID-19.

Federacija BiH

U protekla 72 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je ukupno 541 uzorak, od kojih je 31 bio pozitivan na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji BiH, osim u Bosansko-podrinjskom i Srednjobosanskom.

Do sada je u FBiH testirano ukupno 1.340.499 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 263.996 osoba. U protekla 72 sata prijavljena su dva smrtna ishoda i to u Tuzlanskom kantonu. Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH do sada je 9.060.

RS

Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја о еpidеmiоlоškој situаciјi u RS, u pоsljеdnja tri dаnа, tеstirаno jе 246 lаbоrаtоriјskih uzоrаkа, а kоrоnаvirus (SARS-CoV-2) pоtvrđеn је kоd 40 оsоba. Priјаvljеnа su tri smrtnа slučаја.

Dо sаdа је u RS pоtvrđеnо 119.719 slučајеvа kоrоnаvirusа, а prеminulо је ukupnо 6.570 оsоbа kоd kојih је pоtvrđеn tеst nа kоrоnаvirus. Tеstirаnо је ukupnо 445.507 оsоbа. Ukupаn brој hоspitаlizоvаnih trenutno je 78, a na rеspirаtоru su dviје оsоbе.

Brlčko distrikt BiH

U Brčko distriktu BiH nije registrovan nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom, urađeno je 11 testova, a trenutno je aktivno šest slučajeva.

Od posljedica koronavirusa u Brčko distriktu BiH do sada su preminule ukupno 544 osobe.

