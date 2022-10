LJEKARI OTKRILI ŠTA NAJVIŠE POVEĆAVA RIZIK OD RANE SMRTI: Postaje rutinska navika, NAJVEĆE ŠANSE za ljude sa ovim poslom!

Svako bi voleo da znaju tajnu dugovječnosti, čije su nam recepte redovno otkrivali sotogodišnjaci. Neki od njih priznali su da su imali loše navike, ali danas od nepravilnog rada srca pati i umire sve više mladih osoba. Naučnici su nedavno otkrili pet kriterijuma koji određuju u kolikom ste riziku od rane smrti, a sada je objavljen najnoviji izvještaj od strane JAMA Cardilogy.

Kako se navodi, predugo sjedenje uticalo je na ljude iz 21 različite zemlje. Ova studija je inače jedna od najvećih studija koje su objavljene na ovu temu i otkriva koliko sjedilački način života šteti zdravlju. Ako radite u kancelariji ili od kuće, ili bilo koji posao koji podrazumijeva sjedenje, trebalo bi da znate značaj pauza za to vreme.

Kancelarijski poslovi uvijek su predstavljali prijetnju pronalaženju vremena za kretanje tokom dana. To, nažalost, može da izazove ozbiljne posljedice po zdravlje populacije. Sjedenje između šest i osam sati dnevno povećava relativni rizik od bolesti srca i prerane smrti za oko 12 do 13 odsto, u poređenju s ljudima koji sede manje od četiri sata dnevno. Ako povećate to vrijeme na osam sati, relativni rizik raste na nevjerovatnih 20 odsto!

Ljekari upozoravaju ljude sa ovakvom vrstom posla da češće prave pauze za kretanje. Kako su objasnili u Klinici Mayo, ovakav način života postaje rutinski i vezuje se za zdravstvene komplikacije poput krvnog pritiska, gojaznosti, visokog šećera u krvi, ali i viška viscelarne masnoće. To je masnoća koja se stvara oko organa u blizini stomaka.

Nakon pregleda 13 studija koje se bave vremenom sjedenja u odnosu na količinu nečije dnevne aktivnosti, istraživači su zaključili da su oni koji su sjedili više od osam sati dnevno, i to bez fizičke aktivnosti, imali rizik od smrti sličan onom koji predstavljaju gojaznost i pušenje. prenosi “Novi“.

