INFEKCIJA KOJU JE TEŠKO IZBIJEĆI, A VODI U STERILITET: Simptome opasne mikoplazme ne smijete ignorisati

Sve do nedavno, vrlo često je bakterija Micoplasma genitalium bila pogrešno dijagnostikovana i lečena kao hlamidija. To je dovelo do stvaranja otpornosti ove bakterije na antibiotike. Mnogi ljudi je sada nose, a nemaju nikakve simptome, pa ih lako mogu preneti i drugima. Opasnost se krije u tome što može dovesti i do steriliteta. Pored seksualnog odnosa, moguće je da se prenese i peškirom, kontaktom sa tuđim vešom, u solarijumu. Simptomi uključuju bolove ili osećaj napetosti u donjem delu stomaka, bolove tokom intimnog odnosa, ali i pojačan vaginalni sekret. Peckanje i učestalo mokrenje razlog su što ovu infekciju često pobrkamo sa upalom bešike.Kod muškaraca, javlja se sekrecija iz uretre i gnojni sekret iz penisa, kao i crvenilo. Infekcija je veoma opasna budući da može proći bez jačih simptoma, a izaziva priraslice i sužavanje jajovoda. Oni ostaju propustljivi za tečnost, tojest, kontrast pri snimanju, a ipak su nefunkcionalni – dolazi do steriliteta.

Dijagnoza se postavlja na osnovu brisa grlića materice, a najteža je interpretacija rezultata jer ove bakterije ulaze u sastav normalne genitalne flore,piše Lepaisrecna

