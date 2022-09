Ovaj mineral utiče na lučenje hormona sreće

Magnezijum je jedan od esencijalnih minerala neophodnih za funkcionalnost mišića, za nervni sistem, a ima i ogroman uticaj na nivo koncentracije i kvalitet sna. Efikasno djeluje protiv nesanice i poboljšava spavanje.

Magnezijum pomaže i da se mišići brže opuste, ali i u relaksaciji čitavog organizma. Takođe, nedostatak magnezijuma može biti osnovni razlog pojave grčeva u mišićima.

Minimalni dnevni unos ovog minerala je oko 300 mg (tijelo apsorbuje tek nešto manje od 200 mg). Međutim, ni visoki nivoi magnezijuma nisu preporučljivi jer mogu naštetiti zdravlju.

Prirodni izvori magnezijuma su zeleno lisnato povrće, mahunarke, integralni pirinač, žitarice od cijelog zrna, sojine i suncokretove sjemenke, orašasti plodovi, mliječni proizvodi, meso, riba, čokolada s minimalno 70 posto kakaoa, neprerađena morska so. No, treba znati da se termičkom obradom gubi čak 50 do 70 posto ovog minerala, kao i zamrzavanjem namirnica (do 40 posto) te rafinisanjem (do 99 posto).

Preporučeni dnevni unos magnezijuma za zdravu odraslu ženu je 350 mg na dan, a za odraslog muškarca, trudnice i dojilje je 450 mg.

Dokazano je da magnezijum direktno utiče na raspoloženje i ako ga nema dovoljno, izaziva anksioznost i depresiju. Naime, direktno djeluje na ravnotežu otpuštanja i prihvatanja hormona sreće serotonina i samo kada ga imamo dovoljno, osjećamo se uravnoteženo, pišu Nezavisne.

