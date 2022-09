Tijelo šalje znakove: Simptomi koji ukazuju na postojanje krvnih ugrušaka

Krvni ugrušci mogu se pojaviti kod bilo koga i mogu ugroziti život ako se ne razgrade u tijelu, zato je važno primijetiti znakove koje vam tijelo šalje da biste mogli reagirati na vrijeme.

1. Šta treba znati o krvnim ugrušcima?

– Krvni ugrušci mogu biti tihi ubice. Mogu se manifestirati na mnoge načine i dovesti do ozbiljnih komplikacija. Pušenje, visok krvni pritisak i određeni lijekovi, poput estrogena povećavaju rizik od razvoja krvnih ugrušaka. Poznavanje simptoma može vam spasiti život – rekao je medicinski tehničar Sean Marchese za EatThis.

2. Možete imati krvni ugrušak, a da to i ne znate

– Krvni ugrušci najčešće se nalaze u nogama i blokiraju dovod kisika u okolno tkivo. Međutim, površinski ili krvni ugrušci u dijelu tijela bez zahvaćenog tkiva ponekad mogu proći nezapaženo. Krvni ugrušci koji ne pokazuju simptome posebno su opasni jer, ako se ne liječe, još mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija na plućima ili mozgu – rekao je Marchese.

3. Kratkoća daha ili vrtoglavica

– Vjerojatno ćete nakon umjerene ili intenzivne aktivnosti ignorirati umor, znojenje, kratkoću daha ili vrtoglavicu. Ipak, ako se učestalo pojavljuju, pogotovo dok odmarate ili obavljate neku laganu aktivnost, ove simptome ne biste smjeli ignorisati. Krvni ugrušak u plućima naziva se plućna embolija i onemogućuje ulazak kisika u krv. Plućna embolija može biti smrtonosna ako se brzo ne liječi – rekao je Marchese.

4. Oticanje, bol, promjena boje ili užarena koža u udovima

– Ako niste sigurni u znakove krvnog ugruška, možete natečenu ili promijenjenu boju kože na udovima pogrešno pripisati nedavnoj ozljedi ili zanemariti blagu promjenu boje ili temperature na nozi. Međutim, to mogu biti i znakovi duboke venske tromboze ili krvnog ugruška koji se stvorio duboko ispod kože i blokira krv do zdravog tkiva. Ako osjetite jednostranu oštru bol, crvenilo, oteklinu ili toplu kožu na određenom području, potražite ljekarsku pomoć što je prije moguće. Duboka venska tromboza može dovesti do plućne embolije ili težih problema, uključujući gangrenu – kaže Marchese.

5. Slabost, mučnina, problemi s vidom ili govorom

– Krvni ugrušak može ostati zarobljen u krvnim žilama u mozgu, koje su sužene zbog masnih naslaga. Također se mogu pojaviti zbog traume glave ili udaraca koji uzrokuju potres mozga. Budući da krvni ugrušci sprečavaju oksigeniranu krv da dopre do dijelova mozga, možete osjećati vrtoglavicu, zbunjenost ili imati probleme s vidom ili govorom. Krvni ugrušci u mozgu mogu uzrokovati širok raspon neuroloških problema, od opće slabosti do moždanih udara. Ako osjetite bilo šta neobično, potražite ljekarsku pomoć što je prije moguće – savjetuje Marchese.

